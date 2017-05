Die französische Großbank Societe Generale (SocGen) hat das Kursziel für Nestle von 85 auf 93 Franken angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Nachdem sich die Konkurrenten Unilever und Danone bereits neue Margenziele für 2020 gesetzt hätten, stehe der Schweizer Lebensmittelkonzern unter Druck, dies auf dem Kapitalmarkttag im September auch zu tun, schrieb Analyst Warren Ackerman in einer Studie vom Dienstag. Er habe mittlerweile mehr Vertrauen in die langfristige Profitabilität von Nestle gewonnen. In seinem Modell führe dies zu einem höheren Bewertungsaufschlag gegenüber dem Sektor./tih/la

