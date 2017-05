IRW-PRESS: Sibanye Gold Limited: Ergebnisse der Jahreshauptversammlung von Sibanye

Ergebnisse der Jahreshauptversammlung von Sibanye

Westonaria, 23. Mai 2017. Sibanye (JSE: SGL, NYSE: SBGL - http://www.commodity-tv.net/c/search_adv/?v=297484) weist die Aktionäre darauf hin, dass bei der Jahreshauptversammlung des Unternehmens, die heute Morgen um 9 Uhr in der Sibanye Gold Academy stattgefunden hat, alle Beschlüsse mit der erforderlichen Mehrheit verabschiedet wurden. Gemäß der empfohlenen Praxis wurde bei der Versammlung zu jedem Beschluss eine Befragung durchgeführt.

Die Anzahl der Aktien, die persönlich oder über einen Stimmrechtsbevollmächtigten abgestimmt haben, belief sich auf 734.676.918, was 79 Prozent der insgesamt emittierten Stammaktien des Unternehmens entspricht (930.056.784). Die bei der Jahreshauptversammlung vorgeschlagenen Beschlüsse und der Prozentsatz der Aktien, die für und gegen einen jeden Beschluss gestimmt haben, sowie jene die sich enthalten haben, sind im Folgenden angegeben:

Beschluss % der % der Anzahl % der % der Stimme Stimme der abstim entha n für n menden ltende den gegen abstimmen Aktienn Beschl den den (2) Aktie uss Beschl Aktien n (1) uss (2) (1)

Einfacher Beschluss 1 - 99,94 %0,06 % 734.206.678,94 %0,05 %

Erneute Ernennung von 77 Auditors

Einfacher Beschluss 2 - 99,63 %0,37 % 731.158.378,61 %0,38 %

Wiederwahl eines Directors: 28 CD Chadwick

Einfacher Beschluss 3 - 99,67 %0,33 % 731.127.278,61 %0,38 %

Wiederwahl eines Directors: 06 RTL Chan

Einfacher Beschluss 4 - 99,78 %0,22 % 731.125.578,61 %0,38 %

Wiederwahl eines Directors: 54 TJ Cumming

Einfacher Beschluss 5 - 99,69 %0,31 % 733.488.478,86 %0,13 %

Wiederwahl eines Directors: 87 C

Keyter Einfacher Beschluss 6 - 98,78 %1,22 % 731.108.378,61 %0,38 %

Wahl eines Directors: MS Mo 49 loko

Einfacher Beschluss 7 - 99,76 %0,24 % 731.125.878,61 %0,38 %

Wiederwahl eines Mitglieds 52 und Chair des Audit Committee: KA

Rayner Einfacher Beschluss 8 - 99,76 %0,24 % 731.441.978,64 %0,35 %

Wiederwahl eines Mitglieds 98 des

Audit Committee: RP Menell Einfacher Beschluss 9 - 99,75 %0,25 % 731.120.078,61 %0,38 %

Wiederwahl eines Mitglieds 96 des

Audit Committee: NG Nika Einfacher Beschluss 10 - 99,75 %0,25 % 731.115.478,61 %0,38 %

Wiederwahl eines Mitglieds 78 des Audit Committee: SC van der

Merwe Einfacher Beschluss 11 - 99,96 %3,03 % 734.118.078,93 %0,06 % Genehmigung der Emission 24

von autorisierten, jedoch nicht emittierten Stammaktien

Einfacher Beschluss 12 - 96,92 %3,08 % 734.090.678,93 %0,06 %

Emission von Wertpapieren 87 für Bargeld

Einfacher Beschluss 13 - 91,94 %8,06 % 730.186.178,51 %0,06 %

Genehmigung des 67 Aktienplans 2017 von Sibanye Genehmigung der 96,77 %3,23 % 726.731.578,14 %0,85 % Vergütungspolitik für 55 Beratungen

Sonderbeschluss 1 - 99,52 %0,48 % 730.958.378,59 %0,40 %

Genehmigung der Vergütung 23 nicht geschäftsführende

Directors Sonderbeschluss 2 - 99,22 %0,78 % 730.998.478,60 %0,40 %

Genehmigung für die 32 Gewährung von finanzieller Unterstützung gemäß den Abschnitten 44 und 45 des

Act Sonderbeschluss 3 - 95,95 %4,05 % 734.132.878,93 %0,06 %

Genehmigung für den Erwerb 90 der eigenen Aktien des Unternehmens

Anmerkungen: (1) Die abstimmenden Aktien werden als Prozentsatz im Verhältnis zur gesamten Anzahl von Aktien angegeben, die bei der

Versammlung abgestimmt haben.

(2) Die abstimmenden oder enthaltenden Aktien werden als Prozentsatz im Verhältnis zum insgesamt emittierten Aktienkapital angegeben.

Sibanye Investor Relations Kontakt:

James Wellsted SVP Investor Relations Sibanye Gold Limited +27 83 453 4014 james.wellsted@sibanyegold.co.za In Europa: Swiss Resource Capital AG Jochen Staiger info@resource-capital.ch www.resource-capital.ch Sibanye Gold Limited Reg. 2002/031431/06 Business Address: Libanon Business Park 1 Hospital Street (Off Cedar Ave) Libanon, Westonaria, 1780 Postal Address: Private Bag X5 Westonaria, 1780 Tel +27 11 278 9600 Fax +27 11 278 9863

Sponsor: J.P. Morgan Equities South Africa Proprietary Limited

Vorausschauende Aussagen

Bestimmte Aussagen in diesem Dokument sind vorausschauende Aussagen gemäß der Safe Harbor-Bestimmungen des United States Private Securities Litigation Reform Act of 1995.

Diese vorausschauenden Aussagen, wo immer sie in dieser Pressemitteilung auftreten könnten, sind zwangsläufig Schätzungen, die das beste Wissen der Geschäftsleitung und Directors von Sibanye reflektieren und eine Anzahl bekannter und unbekannter Risiken und Unsicherheiten enthalten, die dazu führen könnten, dass sich tatsächliche Ergebnisse, die Leistung oder Erfolge des Konzerns wesentlich von jenen in den vorausschauenden Aussagen angegebenen unterscheiden. Folglich sollten diese vorausschauenden Aussagen unter Berücksichtigung verschiedener wichtiger Faktoren gesehen werden einschließlich jener in diesem Dokument. Weitere Einzelheiten potenzieller Risiken und Unsicherheiten, die Sibanye beeinflussen werden in Sibanyes Ablagen bei der JSE und SEC beschrieben einschließlich Sibanyes Jahresbericht auf Formblatt 20-F für das Geschäftsjahr mit Ende 31. Dezember 2015 sowie im integrierten Jahresbericht 2015. Diese vorausschauenden Aussagen sind nur an dem Datum dieses Dokuments gültig.

Weder Sibanye noch Stillwater sind verpflichtet, etwaige vorausschauende Informationen öffentlich auf den neuesten Stand zu bringen oder auf andere Weise zu korrigieren, um Ereignisse oder Umstände nach Datum dieses Dokuments oder das Auftreten unerwarteter Ereignisse zu reflektieren.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung: für den Inhalt, für die Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com , www.sec.gov , www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Den Risikohinweis finden Sie hier auf Englisch.

Forward-looking Statements This announcement includes forward-looking statements within the meaning of the safe harbour provisions of the United States Private Securities Litigation Reform Act of 1995. Forward-looking statements may be identified by the use of words such as target, will, forecast, expect, potential, intend, estimate, anticipate, can and other similar expressions that predict or indicate future events or trends or that are not statements of historical matters. In this announcement, for example, statements related to expected timings of the rights offer, are forward-looking statements. The forward-looking statements set out in this announcement involve a number of known and unknown risks, uncertainties and other factors, many of which are difficult to predict and generally beyond the control of Sibanye, that could cause Sibanyes actual results and outcomes to be materially different from historical results or from any future results expressed or implied by such forward-looking statements. These forward-looking statements speak only as of the date of this presentation. Sibanye undertakes no obligation to update publicly or release any revisions to these forward-looking statements to reflect events or circumstances after the date of this presentation or to reflect the occurrence of unanticipated events, save as required by applicable law.

Each of the Underwriters are acting exclusively for the Group and no one else in connection with the Rights Offer. They will not regard any other person (whether or not a recipient of this announcement) as their respective clients in relation to the Rights Offer and will not be responsible to anyone other than the Group for providing the protections afforded to their respective clients nor for giving advice in relation to the Rights Offer or any transaction or arrangement referred to herein.

No representation or warranty, express or implied, is made by any of the Underwriters as to the accuracy, completeness or verification of the information set forth in this announcement, and nothing contained in this announcement is, or shall be relied upon as, a promise or representation in this respect, whether as to the past or the future. None of the Underwriters assumes any responsibility for the accuracy, completeness or verification of the information set forth in this announcement and, accordingly, disclaim each of the Underwriters, to the fullest extent permitted by applicable law, any and all liability which they might otherwise be found to have in respect of this announcement or any such statement.

Prospectus; No Offer or Solicitation Sibanye has filed a registration statement (including a prospectus) and may file a prospectus supplement with the Securities and Exchange Commission (the Rights Offer. Before you invest, you should read the prospectus in that registration statement, the prospectus supplement and other documents Sibanye will file and has filed with the SEC for more complete information about Sibanye and the Rights Offer. You may get these documents, when available, for free by visiting EDGAR on the SEC web site at www.sec.gov or by visiting Sibanyes website at www.sibanyegold.co.za. Alternatively, Sibanye, any Underwriter or any dealer participating in the Rights Offer will arrange to send you the registration statement, prospectus and prospectus supplement, when available, if you request it by calling toll-free (800) 322-2885 or by e-mailing rightsoffer@mackenziepartners.com. This announcement is for information purposes only and does not constitute: (i) an offer to sell, or a solicitation of offers to purchase or subscribe for, securities in the United States or any other jurisdiction; or (ii) investment advice in any jurisdiction relating to the securities discussed herein.

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link: http://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=39841 Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link: http://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=39841&tr=1

ISIN ZAE000173951

AXC0253 2017-05-23/17:09