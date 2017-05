Liebe Leser,

Aurelius macht Ernst mit dem angekündigten weiteren Rückkauf eigener Aktien. Die jüngsten Daten dazu hat das Unternehmen am 22. Mai 2017 veröffentlicht. Demnach wurden die Daten für den Zeitraum 15. Mai bis 19. Mai 2017 mitgeteilt. Und wie fielen diese aus? So: Am 15. Mai 2017 hat Aurelius keine eigenen Aktien zurückgekauft - aber dafür an den vier Folgetagen (16., 17., 18. und 19. Mai). An diesen Tagen wurden den Angaben zufolge jeweils 21.000 eigene Aktien zurück gekauft. ...

