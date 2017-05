Liebe Leser,

K+S teilte am 22. Mai via DGAP mit: Der Aktionär BlackRock, Inc., mit Firmensitz in Wilmington/USA, hat die Beteiligung an K+S aufgestockt. Und zwar stieg dieser Anteil von 5,47% auf 5,80% und liegt damit weiterhin deutlich über der für diese Art von Mitteilungen wichtigen Grenze von 3,0%. Der Stichtag für die jüngste Erhöhung war demnach der 15. Mai 2017. Nun ist diese Erhöhung um 0,33 Prozentpunkte an sich noch keine große Sache. Die Frage ist natürlich, ist das Teil ...

