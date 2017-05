Zürich (ots) - Das digitale Karrierenetzwerk Xing will seine

Mitgliederzahl in der Schweiz markant steigern. «Das Team in Zürich

peilt für Weihnachten die Grenze von 1 Million Mitgliedern an», sagt

Xing-Chef Thomas Vollmoeller im Gespräch mit der «Handelszeitung».

Damit strebt Xing innert weniger Monate ein Mitgliederplus von 10

Prozent an. Bis 2020 sieht die Planung von Vollmoeller eine

Mitgliederzahl von 1,3 Millionen Personen an. Rund 10 Prozent davon

sollen bezahlende Netzwerkmitglieder sein.



Überdies kündigt Vollmoeller an, demnächst ein Tabu brechen zu

wollen. «Auf unserer Stellenbörse geben wir neuerdings Gehaltsspannen

zu den ausgeschriebenen Stellen an. Aber wir wollen noch viel mehr

tun.» Ziel sei es, so Vollmoeller weiter, für Stellensuchende

komplette Lohntransparenz zu gewährleisten. «Salärtransparenz ist auf

jeden Fall ein grosses Thema für uns. In ein paar Jahren ist das

Tabuthema auch in den deutschsprachigen Ländern durch», sagt

Vollmoeller voraus.



Im Gegensatz zur Schweiz und Deutschland ist es im

angelsächsischen Raum und in Skandinavien völlig normal, dass in

Jobausschreibungen das erwartbare Gehalt mit angegeben wird.



Originaltext: Handelszeitung

Digitale Medienmappe: http://www.presseportal.ch/de/nr/100009535

Medienmappe via RSS: http://www.presseportal.ch/de/rss/pm_100009535.rss2



Kontakt:

Nähere Auskunft erhalten Sie unter Tel. 058 269 22 90