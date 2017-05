Zürich (ots) - Die österreichische Möbelkette XXXLutz mit Sitz im

oberösterreichischen Wels expandiert in die Schweiz. Das bestätigt

XXXLutz-Sprecher Thomas Saliger gegenüber der «Handelszeitung».



Der Möbelhändler mit einem Umsatz von 4 Milliarden Euro und 20'000

Mitarbeitenden mietet sich im aargauischen Rothrist ins Wohn- und

Bauzentrum Stilhaus ein. Auf 13'000 Quadratmetern sollen hundert Jobs

entstehen, eröffnet wird 2018. Weitere Standorte hierzulande

schliesst Firmenchef Richard Seifert nicht aus. Grund für die

Expansion sei die hohe Kaufkraft in der Schweiz.



Originaltext: Handelszeitung

Digitale Medienmappe: http://www.presseportal.ch/de/nr/100009535

Medienmappe via RSS: http://www.presseportal.ch/de/rss/pm_100009535.rss2



Kontakt:

Nähere Auskunft erhalten Sie unter Tel. 058 269 22 90