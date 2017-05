Bei seinem Besuch in Jerusalem und Bethlehem kündigte Donald Trump an, alles tun zu wollen, um den "ultimativen Deal" zu erreichen. Doch gerade aus palästinensischer Sicht blieb das Treffen eine Enttäuschung.

Der Besuch von Donald Trump in Jerusalem und Bethlehem hatte hohe Erwartungen geweckt. Doch der US-Präsident ließ sich weder von Israeli noch von Palästinensern festnageln. In seiner Grundsatzrede in Jerusalem blieb er vage und unverbindlich. Aber er machte auf Zuversicht.

Sowohl Netanjahu als auch Abbas seien zum Frieden bereit, sagte er, nachdem er sich mit beiden Politikern zu separaten Meetings getroffen hatte. Das war eine indirekte Botschaft an Netanjahus Minister in der rechten Koalitionsregierung, die in Abbas keinen Partner sehen. Aber auch Netanjahus Kritiker in Europa dürften sich angesprochen fühlen, die den israelischen Premier als Hardliner bezeichnen, mit dem ein Frieden unmöglich sei.

Er sei, sagte Trump, dem Ziel verpflichtet, "ein Friedensabkommen zwischen Israelis und Palästinensern zu erreichen". Er werde alles in seiner Macht stehende tun, um dies mit einem "ultimativen Deal" zu erreichen. Doch die Friedensvorstellungen von Israeli und Palästinensern ...

