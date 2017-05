Tagesausblick für 24.05.: ifo stützt den DAX. E.On, Nokia und Fed-Protokoll im Fokus!

Richard Pfadenhauer,

Der europäischen Aktienbarometer schaukelten sich im Tagesverlauf etwas nach oben. Positive Impulse kamen unter anderem von ifo-Geschäftsklimaindex der auf 114,6 Punkte und damit auf ein neues Allzeithoch kletterte. "In der deutschen Wirtschaft brummt es wirklich", so n-tv-Börsenexpertin Corinna Wohlfeil. Die Aufschläge beim DAX® ließen den Volatilitätsindex des DAX®, den VDAX® new weiter deutlich absacken.

Besonders im Fokus standen heute erneut die Versorger E.On, Innogy und Uniper. E.On profitierte dabei einem Bericht auf Thomson Reuters zufolge von einem Beschluss der EU-Kommission. Sie gab grünes Licht für Erleichterungen bei der Ökostromumlage für stromintensive Unternehmen. Von dem Beschluss könnten unter anderem Stahlkonzerne wie thyssenkrupp profitieren. Im Fokus der Anleger war zudem die Aktie von Nokia. Die Finnen haben sich im Patentstreit mit Apple auf regelmäßige Zahlungen und eine Kooperation geeinigt. Die Aktie von Nokia schob sich daraufhin über sechs Prozent nach oben.

Morgen wird das Protokoll der jüngsten US-Notenbanksitzung veröffentlicht. Möglicherweise ist daraus abzuleiten, ob es im kommenden Monat zum nächsten Zinsschritt kommt.

Unternehmen im Fokus

Morgen laden unter anderem Grammer und Vossloh zur Hauptversammlung. Bei Grammer könnte es turbulent werden, denn der Großaktionär, die bosnische Hastor-Familie will die Kontrolle über den Aufsichtsrat erhalten und möglicherweise den Vorstand entlassen. Derweil wird der Immobilienkonzern Vonovia Zahlen zum abgelaufenen Quartal veröffentlichen.

3 Charttechnische Signale

Deutsche Post - bullish engulfing. Slow Stochastic long

- bullish engulfing. Slow Stochastic long E.On - Neues Jahreshoch. Schließt sich nun das Gap vom September?

- Neues Jahreshoch. Schließt sich nun das Gap vom September? Fielmann - Bodenbildung weiter im Gange. MACD long.

Zahlreiche Titel wie Allianz, Daimler und RWE bilden derzeit einen Seitwärtstrend. Wer von einer Fortsetzung des Seitwärtstrends partizipieren will, sollte einen Blick auf Inline-Optionsscheine werfen.

Wichtige Termine

Deutschland - Gfk-Konsumklimaindex für Juni

USA - US-Notenbank veröffentlicht Protokoll der Sitzung des Offenmarktausschusses vom 2.- 3. Mai

Charttechnischer Ausblick: DAX®

Widerstandsmarken: 12.680/12.780 Punkte

Unterstützungsmarken: 12.440/12.500/12.590/12.640 Punkte

Der DAX® pendelte weitere in der Range 12.590/12.680 Punkte. Impulse nach oben oder unten sind frühestens außerhalb der Range zu erwarten. Gelingt der Ausbruch über 12.680 Punkten besteht die Chance auf eine Erholung bis zum Allzeithoch. Kippt der Index hingegen unter 12.580 Punkte droht eine Konsolidierung bis 12.440/12.500 Punkte. Handfeste Signal abwarten scheint momentan vielleicht kein Fehler zu sein.

DAX® in Punkten; Stundenchart (1 Kerze = 1 Stunde)

Betrachtungszeitraum: 01.05.2017 - 22.05.017. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

DAX® in Punkten; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche)

Betrachtungszeitraum: 23.05.2012 - 22.05.2017. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

