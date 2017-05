Es ist unumstritten: Große Pharma-Konzerne suchen neue Blockbuster, um den Umsatzschwund durch auslaufende Patente zu kompensieren. Merck & Co aus den USA hat mit dem Krebsmittel Keytruda ein solches Ass im Ärmel. Im September 2014 erhielt die Firma die US-Zulassung für das Präparat. Weitere Zulassungen in anderen Indikationen werden folgen und Merck Co auf Kurs halten.

Den vollständigen Artikel lesen ...