- Besonders umweltfreundliche Erdgasvariante des Bestsellers tritt als Limousine und Kombi in drei Ausstattungen an - Preisliste beginnt bei 22.250 Euro, die Kombivariante ist ab 22.950 Euro erhältlich - Bivalenter Antrieb ermöglicht Reichweiten von bis zu 1.330 Kilometern - Umfangreich überarbeiteter OCTAVIA G-TEC überzeugt mit fortschrittlichen Assistenzsystemen, großzügigem Platzangebot und modernem Design



Die Neuauflage des OCTAVIA G-TEC* kann ab sofort bei allen deutschen SKODA Händlern bestellt werden. Die bivalente, für den Betrieb mit CNG (Erdgas) und Benzin ausgelegte Version steht als Limousine und Kombi zur Wahl. Wie die gesamte Baureihe profitiert der OCTAVIA G-TEC von einer umfangreichen Aufwertung. Neben neuen Designelementen im Front- und Heckbereich beinhaltet sie hochmoderne Lösungen für Fahrerassistenzen und Infotainment sowie neue Ausstattungsmerkmale. Auf Wunsch ist die besonders umweltschonende Erdgasvariante auch mit dem automatischen 7-Gang-Direktschaltgetriebe (DSG) erhältlich. Die Preise für die Limousine starten bei 22.250 Euro, den Kombi bietet SKODA ab 22.950 Euro an.



Der SKODA OCTAVIA G-TEC steht in den Ausstattungen Active, Ambition und Style bereit. Sein 1,4-Liter-TSI-Turbomotor mobilisiert 81 kW (110 PS) und ermöglicht sowohl den Betrieb mit Erdgas als auch mit Benzin. Das serienmäßige Green tec-Paket beinhaltet technische Features wie Start-Stopp-Automatik und Bremsenergierückgewinnung. Diese reduzieren den Verbrauch sowie die Emissionen der besonders umweltschonenden Erdgasvariante des Bestsellers. Weiterer Vorteil: Der SKODA OCTAVIA G-TEC überzeugt mit einer Reichweite von bis zu 1.330 Kilometern. Bereits im Benzinmodus kommt er mit einer Tankfüllung bis zu 910 Kilometer weit. Im Erdgasbetrieb sind zusätzlich 420 Kilometer ohne Stopp an einer CNG-Tankstelle (CNG = Compressed Natural Gas) möglich.



Darüber hinaus profitieren Kunden beim OCTAVIA G-TEC von der umfangreichen Serienausstattung. So verfügt bereits die Einstiegsversion Active (ab 22.250 Euro, COMBI ab 22.950 Euro) über LED-Tagfahrlicht und LED-Heckleuchten, elektrische Fensterheber vorn inklusive Einklemmschutz sowie eine im Verhältnis 60 zu 40 geteilt umklappbare Rücksitzlehne. Hinzu kommt das ebenfalls serienmäßige Musiksystem Swing. Glanzpunkte setzen in Wagenfarbe lackierte Außenspiegel und Türgriffe.



In der Ausstattungsvariante Ambition, die ab 24.590 Euro (COMBI: ab 25.290 Euro) in der Preisliste steht, verfügt der OCTAVIA G-TEC unter anderem über Nebelscheinwerfer, elektrische Fensterheber hinten inklusive Einklemmschutz und Kindersicherung sowie Parksensoren hinten. Ebenfalls an Bord ist der Frontradarassistent inklusive City-Notbremsfunktion mit Personenerkennung. Für gesteigerten Komfort sorgen die Klimaanlage und die Geschwindigkeitsregelanlage. Serienmäßig sind überdies die Mittelarmlehne vorn inklusive Ablagefach sowie der Regenschirm unter dem Beifahrersitz. Der in der Höhe justierbare Fahrersitz besitzt einstellbare Lendenwirbelstützen. Zu den weiteren Highlights zählt das Maxi-Dot-Display, das den Fahrer unter anderem über die aktuelle Außentemperatur, den Durchschnittsverbrauch sowie die Restreichweite informiert. Last but not least verfügt der OCTAVIA G-TEC Ambition über das Musiksystem Swing und acht Lautsprecher.



Den OCTAVIA G-TEC Style bietet SKODA zu Preisen ab 26.790 Euro (COMBI: ab 27.490 Euro) an. Diese Ausstattungsvariante umfasst ein Dreispeichen-Lederlenkrad mit Multifunktionstasten (in Verbindung mit DSG inklusive Schaltwippen), Lederelemente für Schalt- und Handbremshebel sowie beheizbare Vordersitze. Darüber hinaus sind das Infotainmentsystem Bolero mit kapazitivem 8-Zoll-Touchdisplay im Glasdesign, Komfort-Telefonfreisprecheinrichtung mit Bluetooth, Sprachbedienung, SD-Kartenslot sowie USB- und Klinkenanschluss an Bord. Die enthaltene Phonebox mit induktiver Ladefunktion ermöglicht das Aufladen des Smartphones ohne Kabel. Optische Akzente setzen Leichtmetallfelgen im 16-Zoll-Format. Kunden, die sich für das Navigationssystem Amundsen oder Columbus entscheiden, profitieren ein Jahr lang von den Infotainment Online-Diensten. Zu diesen Services zählen die Parkplatz- und Tankstellensuche und die Online-Verkehrsinformation. Letztere zeigt den realen Verkehrsfluss auf der Strecke an und schlägt bei einem Stau Ausweichrouten vor. In Verbindung mit den optionalen Business-Paketen verlängert sich die Laufzeit auf drei Jahre.



Rundum überarbeiteter SKODA OCTAVIA mit modernem Design und neuen Ausstattungen



Wie die gesamte Baureihe profitiert auch der OCTAVIA G-TEC von umfangreichen Modifikationen. Die kraftvoll gestraffte Linienführung und das neue Vier-Augen-Gesicht mit kristallinem Look verleihen dem ,Herz der Marke' einen unverwechselbaren Auftritt. Typisch OCTAVIA gehört das Raumangebot zu den größten in dieser Klasse. Maßstäbe setzt der Bestseller der tschechischen Traditionsmarke auch beim Kofferraumvolumen: Mit umgeklappten Rücksitzlehnen bietet die Limousine bis zu 1.450 Liter Stauraum, im OCTAVIA G-TEC COMBI sind es maximal 1.610 Liter.



Neben dem OCTAVIA bietet SKODA auch den umfangreich aufgewerteten CITIGO mit Erdgasantrieb an. Im CITIGO G-TEC* mobilisiert der für den Betrieb mit CNG optimierte Dreizylinder 50 kW (68 PS). Der 1,0 MPI begnügt sich im Durchschnitt mit 2,9 Kilogramm Erdgas pro 100 Kilometer und emittiert 82 Gramm CO2 pro Kilometer. Der SKODA CITIGO G-TEC ist ab 12.720 Euro erhältlich.



Motorisierungen und Preise SKODA OCTAVIA G-TEC



Motorisierung Getriebe Active Ambition Style 1,4 TSI G-TEC 81 kW (110 PS) 6-Gang manuell 22.250 EUR 24.590 EUR 26.790 EUR 1,4 TSI G-TEC 81 kW (110 PS) 7-Gang-DSG - 26.390 EUR 28.590 EUR



Motorisierungen und Preise SKODA OCTAVIA G-TEC COMBI



Motorisierung Getriebe Active Ambition Style 1,4 TSI G-TEC 81 kW (110 PS) 6-Gang manuell 22.950 EUR 25.290 EUR 27.490 EUR 1,4 TSI G-TEC 81 kW (110 PS) 7-Gang-DSG - 27.090 EUR 29.290 EUR



*Verbrauch nach Verordnung (EG) Nr. 715/2007; CO2-Emissionen und CO2-Effizienz nach Richtlinie 1999/94/EG. Weitere Informationen zum offiziellen Kraftstoffverbrauch und den offiziellen, spezifischen CO2-Emissionen neuer Personenkraftwagen können dem Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch, die CO2-Emissionen und den Stromverbrauch neuer Personenkraftwagen entnommen werden, der an allen Verkaufsstellen und bei der DAT Deutsche Automobil Treuhand GmbH, Hellmuth-Hirth-Str. 1, 73760 Ostfildern-Scharnhausen (www.dat.de), unentgeltlich erhältlich ist.



OCTAVIA G-TEC 1,4 TSI 81 kW (110 PS) innerorts 7,5 l/100km, außerorts 4,7 l/100km, kombiniert 5,7 l/100km, CO2-Emissionen kombiniert 131 - 101 g/km, CO2-Effizienzklasse B - A+, innerorts 4,8 kg/100km, außerorts 3,0 kg/100km, kombiniert 3,7 kg/100km



OCTAVIA G-TEC 1,4 TSI DSG 81 kW (110 PS) innerorts 6,7 l/100km, außerorts 4,8 l/100km, kombiniert 5,5 l/100km, CO2-Emissionen kombiniert 125 - 98 g/km, CO2-Effizienzklasse B - A+, innerorts 4,5 kg/100km, außerorts 3,1 kg/100km, kombiniert 3,6 kg/100km



OCTAVIA COMBI G-TEC 1,4 TSI 81 kW (110 PS) innerorts 7,5 l/100km, außerorts 4,8 l/100km, kombiniert 5,8 l/100km, CO2-Emissionen kombiniert 132 - 102 g/km, CO2-Effizienzklasse B - A+, innerorts 4,8 kg/100km, außerorts 3,1 kg/100km, kombiniert 3,7 kg/100km



OCTAVIA COMBI G-TEC 1,4 TSI DSG 81 kW (110 PS) innerorts 6,8 l/100km, außerorts 4,8 l/100km, kombiniert 5,5 l/100km, CO2-Emissionen kombiniert 126 - 99 g/km, CO2-Effizienzklasse B - A+, innerorts 4,5 kg/100km, außerorts 3,1 kg/100km, kombiniert 3,7 kg/100km



CITIGO 1,0 G-TEC 50 kW (68 PS) innerorts 3,7 kg/100km, außerorts 2,6 kg/100km, kombiniert 2,9 kg/100km, CO2-Emissionen kombiniert 82 g/km, CO2-Effizienzklasse A



Karel Müller
Media Relations
Telefon: +49 6150 133 115
E-Mail: Karel.Mueller@skoda-auto.de