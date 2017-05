Oerlikon baut neues Surface Solutions Center in Japan, um bedeutende japanische Automobilhersteller zu beliefern

Pfäffikon, Schwyz, Schweiz - 23. Mai 2017 - Oerlikon hat heute bekannt gegeben, dass das Unternehmen in Nagoya, Japan, ein neues Surface Solutions Center baut, um Technologien und Dienstleistungen für die japanische Automobilindustrie anbieten zu können. Das Center ermöglicht es Oerlikon, einen neu gewonnen Auftrag von einem der grössten Automobilhersteller in Japan zu erfüllen. Das Werk soll Anfang 2018 eröffnet werden.

Nagoya zählt zu den vier grössten Industriezentren Japans. In dieser für den Automobilsektor bedeutenden Region sind die Produktionsstätten grosser Unternehmen, wie die der Toyota Motor Corporation und Mitsubishi Motors, angesiedelt. Oerlikon investiert einen tiefen zweistelligen Millionenbetrag in Schweizer Franken in ihr neues Surface Solutions Center und plant, ihren aktuellen Personalbestand in Nagoya langfristig zu verdoppeln. Am neuen Standort sollen sowohl Oberflächenlösungen der Marke Oerlikon Balzers als auch Friction-Systems-Beschichtungstechnologien der Marke Oerlikon Metco vertrieben werden. Damit bietet Oerlikon ein umfassendes Gesamtpaket an Oberflächentechnologien für die Automobilindustrie an.

Dr. Roland Fischer, CEO des Oerlikon Konzerns: "Das neue Beschichtungszentrum in Nagoya stärkt unsere Präsenz im japanischen Automobilmarkt deutlich. Wir werden unseren Kunden eine umfassende Palette an Oberflächenlösungen für den Automobilsektor anbieten. Unsere Beschichtungstechnologien tragen dazu bei, die Leistungsfähigkeit von Oberflächen zu verbessern und die Lebensdauer von Fertigungswerkzeugen sowie von Motor- und anderen Bauteilen zu verlängern, was wiederum die Effizienz und Leistung dieser Produkte für unsere Kunden erhöht."

Die thermischen Spritzbeschichtungen, Dünnfilmbeschichtungen und Technologien für Reibungssysteme von Oerlikon kommen in vielen Anwendungsbereichen in der Automobilindustrie zum Einsatz. Behandelte Oberflächen von Schlüsselkomponenten und Motorenteilen für Fahrzeuge verbessern die Leistungsfähigkeit eines Motors, während oberflächenbehandelte Werkzeuge und Formen für den Fertigungsprozess erheblich beständiger und effizienter sind.

Vom 24. bis 26. Mai 2017 stellt das Segment Surface Solutions des Oerlikon Konzerns an der Automotive Engineering Exposition 2017 Yokohama, der grössten Ausstellung dieser Art in Japan, seine marktführenden Beschichtungstechnologien vor.

Über Oerlikon

Oerlikon (SIX: OERL) ist ein führender, weltweit tätiger Technologiekonzern mit einer klaren Strategie, sich zum führenden Anbieter für Oberflächenlösungen, moderne Werkstoffe und Werkstoffverarbeitung zu entwickeln. Mit seiner Schlüsselkompetenz in der intelligenten Entwicklung und Bearbeitung von Oberflächenlösungen und modernen Werkstoffen widmet sich das Unternehmen wertstiftenden Technologien, mit denen Kunden leichtere, langlebigere, effizientere und umweltfreundlichere Produkte angeboten werden können. Als Schweizer Unternehmen mit einer über 100-jährigen Tradition ist Oerlikon mit mehr als 13 500 Mitarbeitenden an über 180 Standorten in 37 Ländern präsent. Der Umsatz betrug im Jahr 2016 CHF 2,3 Mrd. Das Unternehmen, das 2016 CHF 94 Mio. in Forschung und Entwicklung investierte, beschäftigt mehr als 1 000 Spezialisten, die innovative sowie kundenorientierte Produkte und Services entwickeln.

