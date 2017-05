Mainz (ots) -



Toni Faller kämpft gegen das Hamsterrad des Alltags und die Midlife-Crisis. Dass er dabei seine Frau Marianne und seine Tochter Daniela vor den Kopf stößt, merkt er erst, als es fast zu spät ist. 3sat zeigt am Sonntag, 28. Mai 2017, 21.45 Uhr, die Schweizer Fernsehkomödie "Der Hamster" (2014) mit Roeland Wiesnekker in der Hauptrolle. Regie führte Tom Gerber.



Eigentlich geht es Toni Faller gut. Er hat eine wunderbare Frau, eine entzückende Tochter und ein eigenes Haus. Als Leiter der Elektronikabteilung eines Kaufhauses erntet er viel Anerkennung. Warum ist er plötzlich so unzufrieden? Es beginnt bei der Arbeit. Weil Toni bald 50 ist, wird ihm ein junger Verkäufer zur Seite gestellt. René ist 21 und fit wie ein Turnschuh - die pure Provokation. Und zu Hause geht es weiter. Dort findet Toni den Vibrator seiner Frau - eine Bestätigung für seine Angst, dass sie ihn nicht mehr attraktiv findet. Und schließlich fällt es ihm wie Schuppen von den Augen: Er ist - wie sein Hamster Harry Potter - gefangen in seinem immer älter und immer dicker werdenden Körper. Um das zu ändern, beginnt Toni zu trainieren. Gemeinsam mit René probiert er im Fitnessstudio jede Maschine aus und interessiert sich auch für Extremsportarten. Marianne und Daniela beobachten diese Veränderung mit Misstrauen. Sie haben bald das Gefühl, ihn nicht mehr zu kennen, während Toni immer selbstsicherer wird. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis es knallt.



