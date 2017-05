Von Thomas Leppert

FRANKFURT (Dow Jones)--Mit kleinen Kursgewinnen haben sich die Börsen in Europa am Dienstag aus dem Handel verabschiedet. Zu verdanken war dies guten Nachrichten aus Deutschland, wo die Wirtschaft auf Hochtouren läuft. Wie aktuelle Daten des Statistischen Bundesamts belegen, liegt das sowohl an der weltweiten Nachfrage nach deutschen Industriegütern als auch an einem Bauboom und dem lebhaften Konsum der Deutschen, die sich über einen guten Arbeitsmarkt und niedrige Inflation freuen. Zudem ist der ifo-Geschäftsklimaindex im Mai auf ein Allzeithoch von 114,6 gestiegen. "Die deutsche Konjunktur zeigt eine hohe Schlagzahl", kommentierte das Ifo-Institut die Daten. Der DAX schloss 0,3 Prozent fester bei 12.659 Punkten und der Euro-Stoxx-50 legte um 0,5 Prozent auf 3.595 Punkte zu.

"Die Wachstumsaussichten in der Eurozone bleiben günstig", sagte Ulrich Wortberg von der Helaba. Die Europäische Zentralbank dürfte sich daher in ihrem Vorhaben bestätigt sehen, die konjunkturelle Risikoeinschätzung bei ihrer nächsten Ratssitzung in gut zwei Wochen als ausgeglichen zu bezeichnen. Der Euro gab im späten Handel die Gewinne vom Vortag ab und notierte bei 1,12 Dollar.

Einigung mit Apple treibt Nokia hoch

Nokia verteuerten sich um 6,4 Prozent. Die Finnen haben sich im Streit mit Apple um Patente und Lizenzen geeinigt und einen Plan für die künftige Zusammenarbeit beschlossen. Neben laufenden Einnahmen sieht das Abkommen eine Einmalzahlung an Nokia vor, wie es in einer Mitteilung des Mobilfunkausrüsters heißt.

Die Aktie von Daimler fiel in Reaktion auf die Meldung über Hausdurchsuchungen wie ein Stein um einen Euro und schloss 0,8 Prozent leichter bei 67,19 Euro. Die Anleger reagierten zunächst verschreckt. "Wie haben hier keinen neuen Diesel-Skandal", versuchte Evercore-ISI-Analyst Arndt Ellinghorst das Geschehen einzuordnen. Vielmehr handele es sich um eine Untersuchung wegen irreführender Werbung, die zudem nicht neu sei.

Vivendi profitiert von möglichem Börsengang von Musik-Tochter

Gut kam an der Börse an, dass der französische Medienkonzern Vivendi erwägt, die Tochter Universal Music Group am Aktienmarkt zu Geld machen. Bisher war man bei Vivendi strikt dagegen, einen Teil der kalifornischen Tochter zu veräußern. Einige Investmentbanken, die den Börsengang begleiten wollen, bewerten Universal mit bis zu 20 Milliarden Euro, sagte Vivendi-Jurist Frederic Crepin vergangenen Monat zu Aktionären. Analysten bewerten die Sparte eher mit 13 Milliarden Euro. Vivendi stiegen in Paris um 1,8 Prozent, die Marktkapitalisierung des gesamten Konzerns beträgt knapp 25 Milliarden Euro.

Kurz vor Handelsschluss ging es für die Aktie von FiatChrysler nach unten, sie schloss 0,7 Prozent leichter bei 9,50 Euro. Belastet wurde sie durch Kreise-Meldungen, wonach bereits am Dienstag die USA eine Klage wegen Abgas-Manipulation gegen den Automobilkonzern einreichen könnte.

Analysten bewegen die Kurse

Im TecDAX stieg die Aktie des Biotech-Unternehmens Morphosys knapp 5 Prozent, nachdem die Analysten der LBBW das Kursziel hochgenommen hatten. Die Kollegen von Hauk & Aufhäuser haben das Ziel für Koenig & Bauer gleich um 10 Euro auf nun 82 hochgenommen, die Aktie schloss 5,4 Prozent fester bei 61 Euro.

Der Gabelstaplerhersteller Kion hat für rund 600 Millionen Euro neue Aktien ausgegeben. Die Kapitalerhöhung belastete den Aktienkurs kaum, die Aktie handelte mit 64,97 Euro kaum verändert. Aktien des Saatgutherstellers KWS schlossen 1,8 Prozent im Plus. Das SDAX-Unternehmen hat sich etwas optimistischer zu Umsatz und Gewinn in diesem Jahr geäußert als bislang. Rocket Internet reagierten mit Aufschlägen von 1,8 Prozent auf die Geschäftszahlen der Beteiligung Delivery Hero.

=== Index Schluss- Entwicklung Entwicklung Entwicklung . stand absolut in % seit . Jahresbeginn Euro-Stoxx-50 3.595,03 +18,50 +0,5% +9,3% Stoxx-50 3.237,09 +4,80 +0,1% +7,5% Stoxx-600 392,02 +0,88 +0,2% +8,5% XETRA-DAX 12.659,15 +39,69 +0,3% +10,3% FTSE-100 London 7.498,79 +2,45 +0,0% +4,8% CAC-40 Paris 5.348,16 +25,29 +0,5% +10,0% AEX Amsterdam 528,17 +0,33 +0,1% +9,3% ATHEX-20 Athen 2.086,28 -8,37 -0,4% +19,8% BEL-20 Bruessel 3.914,82 +19,00 +0,5% +8,6% BUX Budapest 34.730,94 -144,81 -0,4% +8,5% OMXH-25 Helsinki 4.024,45 +48,32 +1,2% +9,4% ISE NAT. 30 Istanbul 120.171,75 +1534,22 +1,3% +25,8% OMXC-20 Kopenhagen 988,59 +0,57 +0,1% +11,8% PSI 20 Lissabon 5.178,02 +36,16 +0,7% +11,4% IBEX-35 Madrid 10.916,30 +122,90 +1,1% +16,7% FTSE-MIB Mailand 21.415,74 +97,16 +0,5% +11,3% RTS Moskau 1.096,83 +13,25 +1,2% -4,8% OBX Oslo 649,84 -2,73 -0,4% +5,2% PX-GLOB Prag 1.321,74 -12,47 -0,9% +10,3% OMXS-30 Stockholm 1.641,71 +12,49 +0,8% +8,2% WIG-20 Warschau 2.307,84 -35,29 -1,5% +18,5% ATX Wien 3.183,13 -10,45 -0,3% +21,6% SMI Zuerich 9.061,76 -23,02 -0,3% +10,2% DEVISEN zuletzt +/- % Di, 8.06 Uhr Mo, 17.20 Uhr % YTD EUR/USD 1,1207 -0,30% 1,1241 1,1233 +6,6% EUR/JPY 125,13 +0,25% 124,81 124,85 +1,8% EUR/CHF 1,0910 -0,25% 1,0938 1,0941 +1,9% EUR/GBP 0,8628 -0,31% 0,8655 1,1572 +1,2% USD/JPY 111,67 +0,58% 111,03 111,11 -4,5% GBP/USD 1,2987 -0,01% 1,2988 1,3005 +5,3% ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 51,31 51,13 +0,4% 0,18 -9,6% Brent/ICE 54,01 53,87 +0,3% 0,14 -7,8% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.256,16 1.260,40 -0,3% -4,25 +9,1% Silber (Spot) 17,15 17,16 -0,1% -0,01 +7,7% Platin (Spot) 949,25 947,50 +0,2% +1,75 +5,1% Kupfer-Future 2,59 2,60 -0,1% -0,00 +3,0% ===

