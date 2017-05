Von einem ersten Einbruch aufgrund des Anschlags im britischen Manchester hat sich der Dax erholt, er notierte zum Handelsende 0,3 Prozent im Plus. Dafür ging es für Daimler-Papiere nach den Durchsuchungen abwärts.

Gute Konjunkturdaten aus der Euro-Zone haben dem Dax am Dienstag Auftrieb gegeben. Zunächst ging es zwar abwärts, Grund waren die Sorgen der Anleger aufgrund des Anschlags im britischen Manchester. "Das dürfte die Investoren daran erinnern, dass die geopolitischen Risiken nicht gebannt sind", sagte Analyst Dirk Gojny von der Essener National-Bank. Doch dann drehte der deutsche Leitindex ins Plus und schloss am Abend 0,3 Prozent höher bei 12.695 Punkten. Damit trotzte er dem weiter starken Euro, der tendenziell die Exportwirtschaft des Währungsraums belastet und am Montag noch für moderate Verluste gesorgt hatte.

Noch besser schlug sich der Euro-Zonen-Leitindex Euro Stoxx 50, der um 0,5 Prozent auf 3595 Zähler zulegte. Der MDax der mittelgroßen deutschen Unternehmen gewann 0,2 Prozent auf 25.018 Punkte. Der Technologiewerte-Index TecDax stieg um 0,7 Prozent auf 2236 Punkte.

Bereits vor dem Börsenstart war bekanntgeworden, dass die deutsche Wirtschaft im ersten Quartal stärker gewachsen war als im Schlussquartal 2016. Damit bestätigten die Statistiker wie von Experten erwartet eine vorangegangene Schätzung. Das wichtige deutsche Ifo-Geschäftsklima kletterte im Mai sogar auf ein Rekordhoch und fiel damit noch besser aus als prognostiziert. Zudem blieb die Stimmung in den Chefetagen der Unternehmen im Euroraum gut, wie die jüngsten Einkaufsmanager-Indizes belegten.

Im Dax zählten die Papiere von Daimler zu den Tagesverlierern. Sie schlossen nach der Mitteilung über staatsanwaltschaftliche Durchsuchungen mit einem Minus von 0,8 Prozent. Die Staatsanwaltschaft Stuttgart ...

