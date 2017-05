Macron empfängt die Sozialpartner schon vor der Parlamentswahl für erste Sondierungsgespräche. Der junge Präsident bewegt sich auf einem schmalen Grat: Er will reformieren - aber ohne das Land auf die Barrikaden zu treiben.

Emmanuel Macron verliert keine Zeit: Er ist erst zwei Wochen im Amt und packt schon seine wohl wichtigste Reform an, die des Arbeitsmarktes. Der junge Staatspräsident wartet nicht einmal die Parlamentswahl ab und hat die Sozialpartner schon am Dienstag für erste Sondierungsgespräche empfangen. "Ich habe einen entschlossenen Präsidenten erlebt, der aber bereit ist, zuzuhören", sagte Laurent Berger anschließend, der Vorsitzende der reformerischen Gewerkschaft CFDT.

Macron bewegt sich auf einem sehr schmalen Grat: Er will entschlossen reformieren - allerdings ohne das ganze Land auf die Barrikaden zu treiben. Die Entscheidungsschwäche seines Vorgängers François Hollande ist ihm zuwider, aber er will auch nicht den Eindruck erwecken, der Dialog mit den Sozialpartnern sei ihm völlig gleichgültig. Schnell soll es gehen, das ist klar: Am Dienstag wiederholte er in den Einzelgesprächen mit den Chefs der Gewerkschaften und Unternehmerverbänden, dass er die Reform mithilfe von Dekreten verwirklichen werde.

Das bedeutet, dass die Gesetze ohne ausführliche Parlamentsdebatte verabschiedet werden sollen. Dabei gibt das Parlament nur einmal seine Zustimmung zu diesem Vorgehen und segnet das Paket am Ende en bloc ab, ohne in die Einzelbehandlung einzutreten. Noch ...

