Schäuble setzt weiter auf Beteiligung des IWF an Griechenland-Hilfen

Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble (CDU) setzt trotz der erneuten Vertagung einer Lösung für die Auszahlung weiterer Mittel an Griechenland weiter fest darauf, dass sich der Internationale Währungsfonds (IWF) an den Hilfen beteiligt. "Wir brauchen die formale Beteiligung des IWF", sagte Schäuble bei einer Pressekonferenz nach einer Sitzung der EU-Finanzminister in Brüssel.

Schäuble: Großteil der Euro-Derivate-Abwicklung muss nach Brexit in die EU

Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble (CDU) hat sich dafür ausgesprochen, den Großteil der Abwicklung der Geschäfte mit Euro-Finanzderivaten nach dem Brexit aus Großbritannien abzuziehen. "Wir müssen nicht 100 Prozent in der EU machen", sagte Schäuble am Dienstag nach dem Treffen der EU-Finanzminister in Brüssel. "Der große Anteil sollte schon in der EU sein" und "unter europäischer Regulierung und Aufsicht erfolgen".

Britische Polizei identifiziert Attentäter von Manchester

Bei dem mutmaßlichen Attentäter von Manchester handelt es sich nach Polizeiangaben um den 22 Jahre alten Salman Abedi. Er wolle aber zunächst keine weiteren Angaben machen, sagte der Polizeipräsident von Manchester, Ian Hopkins, am Dienstag. Priorität habe weiter die Frage, "ob er allein gehandelt hat oder Teil eines Netzwerks war", fügte Hopkins hinzu.

Merkel und Seehofer sagen nach Manchester-Anschlag Bierzeltauftritt ab

Nach dem Anschlag im britischen Manchester haben Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und CSU-Chef Horst Seehofer einen für Dienstagabend geplanten gemeinsamen Bierzeltauftritt in München abgesagt. Diese Entscheidung sei "im Angesicht der schrecklichen Ereignisse in Manchester und aus Respekt vor den Opfern" geboten, teilte die CSU mit. Den Entschluss zur Absage fassten Merkel und Seehofer demnach gemeinsam.

Türkei-Reise von Bundestagsabgeordneten abgesagt

Eine für diese Woche geplante Reise mehrerer Bundestagsabgeordneter in die Türkei ist abgesagt worden. Dies erfuhr die Nachrichtenagentur AFP am Dienstag aus Parlamentskreisen. Die Delegation, die von Bundestagsvizepräsidentin Claudia Roth (Grüne) geleitet werden sollte, wollte sich über die Situation nach dem Verfassungsreferendum in der Türkei informieren.

IS reklamiert Anschlag von Manchester für sich

Die Terrormiliz Islamischer Staat (IS) hat den Anschlag von Manchester mit 22 Todesopfern für sich reklamiert. Der IS veröffentlichte am Dienstag auf einem seiner Kanäle in den sozialen Medien eine Erklärung, in der es hieß, "einer der Soldaten des Kalifats" habe die Bombe inmitten der Menschenmenge in Manchester platziert. In der Erklärung wurde mit weiteren Anschlägen gedroht.

Merkel: Beim Klimaschutz ist schnelles Handeln unabdingbar

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat auf dem Petersberger Klimadialog in Berlin die Dringlichkeit weiterer Schritte der Staatengemeinschaft im Kampf gegen den Klimawandel unterstrichen. "Schnelles Handeln ist unabdingbar", sagte Merkel in ihrer Rede am Dienstag mit Blick auf besonders verwundbare Staaten wie zum Beispiel die Fidschi-Inseln. Notwendig sei dafür ein "globales Bündnis aller Staaten".

Markit: US-Wirtschaft gewinnt an Fahrt

Die US-Wirtschaft hat im Mai ihre Dynamik moderat gesteigert. Während die Industrie an Schwung verlor, legten die Dienstleister spürbar zu. Der vom IHS Markit Institut erhobene Sammelindex für die Produktion in der Privatwirtschaft - Industrie und Dienstleister zusammen - stieg auf 53,9 von 53,2 Punkten im Vormonat. Oberhalb von 50 Punkten signalisiert das Konjunkturbarometer ein Wachstum.

Fed/Kashkari sieht Raum für Verbesserungen am Arbeitsmarkt

Der Präsident der Federal Reserve Bank von Minneapolis, Neel Kashkari, hat seine Zweifel, ob der US-Arbeitsmarkt bereits zu voller Stärke zurückgekehrt ist. Es gebe möglicherweise noch Raum für Verbesserungen, sagte er am Rande einer Konferenz. "Wir müssen noch näher herankommen", so Kashkari. "Wir bewegen uns Richtung Ufer, aber wir wissen nicht, wie weit das Ufer noch entfernt ist", so der Notenbanker.

*DJ US/Neubauverkäufe Apr Bestand 5,7 Monate

*DJ US/Neubauverkäufe März revidiert auf 642.000 (vorl: 621.000)

*DJ US/Neubauverkäufe Apr -11,4% auf 569.000 (PROG: 615.000)

*DJ Brasilien/Ausländische Direktinvestitionen Apr 5,6 Mrd USD

*DJ Brasilien Leistungsbilanz Apr Überschuss 1,2 Mrd USD (März: Überschuss 1,4 Mrd USD)

*DJ US/Redbook: Einzelhandelsumsatz erste 3 Wochen Mai +1,9% gg Vorjahr

*DJ US/Redbook: Einzelhandelsumsatz erste 3 Wochen Mai -1,1% gg Apr

