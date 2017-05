Eine geringere Aufsicht des Euro-Clearings nach einem Brexit könnte laut EZB-Chef Draghi schwerwiegende Folgen haben. In einem Brief an eine Europa-Abgeordnete warnte Draghi inständig vor weniger Kontrolle.

EZB-Präsident Mario Draghi warnt vor einer geringeren Kontrolle der in Großbritannien ansässigen Clearinghäuser nach einem Brexit. Britische Finanzdienstleister könnten nach dem Austritt des Landes aus der EU als Gesellschaften eines Drittlandes eingestuft werden, schrieb Draghi in einem Brief an eine Europa-Abgeordnete, den die EZB am Dienstag veröffentlichte. ...

