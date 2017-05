Fast zwei Jahre ist es her, da kam der VW-Abgasskandal bei Diesel-Fahrzeugen ans Licht der Öffentlichkeit. Seitdem ist das Image des Diesel schwer angeschlagen. Nun rückt Daimler in den Fokus.

Es ist ein Aufgebot, das es in sich hat. 230 Polizisten und 23 Staatsanwälte durchsuchen am Dienstag elf deutsche Daimler-Standorte. Gesucht: "Beweiserhebliche Unterlagen und Datenträger". Der Verdacht: Betrug und strafbare Werbung "im Zusammenhang mit der Manipulation der Abgasnachbehandlung an Diesel-Pkw". Die Ermittlungen der Stuttgarter Staatsanwaltschaft sind zwar seit März bekannt, seither war ein Vor-Ort-Besuch von Ermittlern wahrscheinlich. Das Ausmaß der Razzien überraschte dennoch. Experten sind sich einig: Auch über Daimler liegt inzwischen eine düstere Diesel-Wolke.

"Man hat beim Dieselthema immer gesagt, VW ist das einzige schwarze Schaf", sagt der Duisburger Uni-Professor Ferdinand Dudenhöffer. So ein Standpunkt sei aber längst überholt. "Die umfassenden Ermittlungen bei Daimler, aber auch bei Fiat, Renault und anderen Autobauern rücken inzwischen die ganze Branche ins Zwielicht." Stefan Bratzel von der Fachhochschule der Wirtschaft Bergisch-Gladbach ...

