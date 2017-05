Nach dem Anschlag auf ein Popkonzert in Manchester wird die Sicherheitsstufe in Großbritannien von "ernst" auf "kritisch" hochgesetzt. Derweil erklärt die Regierung, eine größere Gruppe könnte hinter der Tat stehen.

Großbritannien hebt die Terrorwarnstufe im Land von "ernst" auf das höchste Niveau "kritisch" an. Das sagte Premierministerin Theresa May am Dienstagabend in London. Diese Hochstufung könnte bedeuten, dass ...

Den vollständigen Artikel lesen ...