=------------------------------------------------------------------------------- Stimmrechtsmitteilung übermittelt durch euro adhoc mit dem Ziel einer europaweiten Verbreitung. Für den Inhalt ist der Emittent verantwortlich. =------------------------------------------------------------------------------- In Zusammenhang mit dieser Meldung siehe bitte die beigefügte Beteiligungsmeldung (PDF) gem §§ 91 ff BörseG. Korrektur: Beteiligungsmeldung nun auch in Textfeld kopiert. Beteiligungsmeldung gem §§ 91 ff BörseG Dublin, 19.5.2017 Überblick 1. Emittent: Semperit Aktiengesellschaft Holding 2. Grund der Mitteilung: Erwerb/Veräußerung von Aktien (Stimmrechten) 3. Meldepflichtige Person Name: FMR LLC Sitz: Wilmington Staat: USA 4. Namen der Aktionäre: Refer to chain of controlled undertakings [deutsche Convenience Übersetzung: siehe Kette der kontrollierten Unternehmen] 5. Datum der Schwellenberührung: 19.5.2017 6. Gesamtposition der meldepflichtigen Person ______________________________________________________________________________ | | | % der | | | | | | Stimmrechte, | | | | | % der | die die | | | | | Stimmrechte, | Finanz-/ | Total von |Gesamtzahl der | | |die zu Aktien | sonstigen |beiden in % |Stimmrechte des| | |gehören (7.A) | Instrumente | (7.A + 7.B) | Emittenten | | | |repräsentieren| | | | | | (7.B.1 + | | | |__________________|______________|____7.B.2)____|_____________|_______________| | Situation am | | | | | | Tag der | 4,76 % | 0,99 % | 5,75 % | 20.573.434 | |Schwellenberührung|______________|______________|_____________|_______________| | Situation in der | | | | | |vorherigen Meldung| 5,02 % | 0,00 % | 5,02 % | | |(sofern_anwendbar)|______________|______________|_____________|_______________| Details 7. Details über die gehaltenen Instrumente am Tag der Berührung der Schwelle: ______________________________________________________________________________ |A: Stimmrechte,| |die zu Aktien | |gehören________| | | Anzahl der | % der | |ISIN_der_Aktien|_Stimmrechte__|__Stimmrechte__| | Direkt | Indirekt | Direkt | Indirekt | |_(§_91_BörseG)_|(§_92_BörseG)_|_(§_91_BörseG)_|(§_92_BörseG)_| |AT0000831706___|______________|________978.740|______________|__________4,76_%| |__SUBTOTAL_A___|___978.740____|____4,76_%_____| ______________________________________________________________________________ |B 1: | |Finanzinstrumente| |/ Sonstige | |Instrumente gem §| |91a Abs 1 Z 1 | |BörseG___________| | | | | Anzahl der | | | Art des | | |Stimmrechte die| % der | | Instruments |Verfalldatum |Ausübungsfrist|erworben werden| Stimmrechte | |_________________|_____________|______________|____können_____|_______________| |right to recall |19/05/2017 |no specific | 203.494| 0,99 %| |stock_on_loan____|_____________|term_period___|_______________|_______________| |_________________|_____________|_SUBTOTAL_B.1_|________203.494|_________0,99_%| ________________________________________________________________________________ |B 2: | |Finanzinstrumente| |/ Sonstige | |Instrumente gem §| |91a Abs 1 Z 3 | |BörseG___________| | Art des | | |Physisches|Anzahl der | % der | | Instruments |Verfalldatum|Ausübungsfrist|oder Cash |Stimmrechte|Stimmrechte| |_________________|____________|______________|Settlement|___________|___________| | | | | SUBTOTAL | | | |_________________|____________|______________|___B.2____|___________|___________| 8. Information in Bezug auf die meldepflichtige Person: Volle Kette der kontrollierten Unternehmen, über die die Stimmrechte und/oder Finanz-/sonstigen Instrumente gehalten werden, beginnend mit der obersten kontrollierenden natürlichen oder juristischen Person: ______________________________________________________________________________ | | | | | Direkt | | | | | Direkt | Direkt | gehaltene | | | Ziffer | Name |kontrolliert| gehaltene | Finanz-/ | Total von | | | |durch Ziffer| Stimmrechte | sonstige | beiden (%) | | | | |in Aktien (%)|Instrumente | | |_________|_____________|____________|_____________|_____(%)_____|_____________| |____1____|FMR_LLC______|____________|_____________|_____________|_____________| | |Fidelity | | | | | | 2 |Management & | 1 | | | | | |Research | | | | | |_________|Company______|____________|_____________|_____________|_____________| |____3____|FMR_Co.,_Inc.|_____2______|_______4,76_%|_______0,99_%|_______5,75_%| 9. Im Falle von Stimmrechtsvollmacht Datum der Hauptversammlung: - Stimmrechtsanteil nach der Hauptversammlung: - entspricht - Stimmrechten 10. Sonstige Kommentare: The shares and voting rights in this disclosure are directly owned by funds managed and/or advised by the legal entities as mentioned Section 8. Chain of control. The portfolio management companies mentioned in Section 8 have been granted the power to make decisions with respect to voting discretion in relation to the shares mentioned herein but do not directly hold them. [Deutsche Convenience Übersetzung: Die Aktien und Stimmrechte in dieser Meldung stehen in direktem Eigentum von Fonds, die von den Rechtspersonen (im Sinne von Punkt 8. Kette der kontrollierten Unternehmen) gemanagt und / oder beraten werden. Den im Punkt 8 angeführten Portfolio Management Unternehmen wurde das Recht eingeräumt Entscheidungen für die genannten Aktien in Bezug auf deren Stimmverhalten zu treffen, aber sie halten sie nicht direkt.] Dublin am 19.5.2017 Ursprüngliche Mitteilung: =------------------------------------------------------------------------------- EANS-Stimmrechte: Semperit AG Holding / Veröffentlichung einer Beteiligungsmeldung gemäß §93 Abs. 2 BörseG - ANHANG In Zusammenhang mit dieser Meldung siehe bitte die beigefügte Beteiligungsmeldung (PDF) gem §§ 91 ff BörseG. Rückfragehinweis: Martina Büchele Group Communications Manager Tel.: +43 676 8715 8621 martina.buechele@semperitgroup.com Stefan Marin Head of Investor Relations Tel.: +43 676 8715 8210 stefan.marin@semperitgroup.com www.semperitgroup.com Ende der ursprünglichen Mitteilung euro adhoc =------------------------------------------------------------------------------- Ende der Mitteilung euro adhoc =------------------------------------------------------------------------------- Anhänge zur Meldung: =--------------------------------------------- http://resources.euroadhoc.com/documents/15/6/10005663/0/2017-05-23_Semperit_Beteiligungsmeldung_DE.pdf

