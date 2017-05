Vom Brutto- statt vom Netto-Fahrpreis habe Uber die Provision Zehntausender Fahrer in New York berechnet und ihnen so zu wenig ausgezahlt. Der Fahrdienstvermittler will das wieder gut machen - mit einer Rückerstattung.

Der Fahrdienstvermittler Uber hat eingeräumt, seine Fahrer in New York City in den vergangenen zweieinhalb Jahren unterbezahlt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...