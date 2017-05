FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Mittwoch, den 24. Mai:

TERMINE MIT ZEITANGABE 07:00 D: Vonovia Q1-Zahlen (7.30 h Call) 08:00 A: Schoeller-Bleckmann Q1-Zahlen 08:00 A: Uniqa Q1-Zahlen 08:00 D: GfK-Konsumklima 06/17 08:00 D: Bauhauptgewerbe 03/17 08:00 EU: Acea Nfz-Neuzulassungen 04/17 08:00 GB: Marks & Spencer Jahreszahlen 08:00 GB: Kingfisher Q1 Trading Update 08:00 A: EVN Halbjahreszahlen 09:00 A: Industrieproduktion 03/17 10:00 F: Credit Agricole Hauptversammlung 10:00 D: Bilfinger Hauptversammlung, Mannheim 10:00 D: Vossloh Hauptversammlung, Düsseldorf 10:00 D: MAN Hauptversammlung, München 10:00 D: Grammer Hauptversammlung, Amberg 10:00 D: QSC Hauptversammlung, Köln 10:00 EU: EZB Finanzstabilitätsbericht Pk mit EZB-Vizepräsident Constancio 10:30 D: Indus Holding Hauptversammlung, Köln 10:30 EU: Rede von EZB's Praet in Sofia 11:00 CH: Glencore Hauptversammlung, Cham 11:30 D: Anleihen Laufzeit: 10 Jahre Volumen: 3 Mrd EUR 12:00 D: Leifheit Hauptversammlung, Frankfurt 12:00 D: Nordzucker Bilanz-Pk, Braunschweig 14:45 EU: Rede von EZB's Draghi in Madrid 15:00 B: Geschäftsklimaindex 05/17 15:00 USA: FHFA-Index 03/17 15:45 USA: Markit PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 05717 (1. Veröffentlichung) 16:00 USA: Verkauf bestehender Häuser 04/17 16:30 USA: Energieministerium Ölbericht (Woche) 18:00 F: Arbeitslosenzahlen 04/17 20:00 USA: FOMC-Sitzungsprotokoll 2./3.5.17 22:05 USA: HP Q2-Zahlen TERMINE OHNE GENAUE ZEITANGABE D: CTS Eventim Q1-Zahlen USA: Tiffany & Co Q1-Zahlen SONSITGE TERMINE 09:00 D: Pk KfW Bankengruppe: Rückblick auf die Entwicklungszusammenarbeit der KfW 2016 und Ausblick auf das Jahr 2017 u.a. mit KfW-Vorstand Norbert Kloppenburg, Frankfurt 09:30 D: Fortsetzung Prozess gegen früheren HRE-Bankchef Georg Funke wegen geschönter Firmenberichte, München USA: US-Präsident Donald Trump in Rom und Brüssel

Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MESZ.

