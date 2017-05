Am Vortag der Mitgliederversammlung fand die Fachveranstaltung "DIN EN 378 Teil 1 bis 4 - Sicherheitsvorschriften für Kälteanlagen" statt, die in Kooperation mit der Bundesfachschule in Maintal angeboten wurde.

Die Tagung begann mit den persönlichen Grußworten von Silke Szymoniak, Marketingleiterin der Timmendorfer Strand Niendorf Tourismus GmbH, als auch der Ehrengäste Claude Blanc, ASERCOM Präsident und den Herren Bernard Junk und Phillipe Roy von SNEFFCA. Den Einführungsvortrag hielt Friedhelm Meyer, Cool Expert GmbH.

Im Rahmen der zum vierten Mal stattfindenden VDKF-Expertenrunde mit dem Thema "SuperSmart - die neue Kältetechnik?" entstand eine auch emotionale Diskussionsrunde zwischen den Experten Lars Bluhm (Danfoss GmbH), Dr. Heinz Jürgensen (Bitzer Kühlmaschinenbau GmbH), Friedhelm Meyer (Cool Expert GmbH und Egon Schrezenmaier (Schrezenmaier Kältetechnik GmbH & Co. KG). Die Experten diskutierten im Anschluss unter der bewährten Moderation von VDKF Präsident Wolfgang Zaremski über die verschiedenen Aspekte und Faktoren, die auf die neue Kältetechnik einwirken. Zahlreiche Mitglieder wünschten die Gründung eines Arbeitskreises zum Thema "SuperSmart". Dieser Arbeitskreis hat seine Tätigkeit unter Federführung von Verwaltungsrat-Sprecher Rolf Egly aufgenommen.

Ab sofort wird es einen gemeinsamen Branchen- und Betriebsvergleich von VDKF und BIV geben. Dieser ist bereits in Arbeit und wird voraussichtlich ab Januar 2018 zur Verfügung stehen. Interessenten können sich ...

