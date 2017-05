=== *** 07:00 DE/Vonovia SE, Ergebnis 1Q (07:30 Telefonkonferenz), Bochum *** 08:00 DE/GfK-Konsumklimaindikator Juni PROGNOSE: 10,2 Punkte zuvor: 10,2 Punkte *** 08:00 EU/Acea, Nfz-Neuzulassungen April 09:30 DE/Kabinett, Sitzung, Berlin *** 10:00 EU/EZB, Veröffentlichung Finanzstabilitätsbericht, Frankfurt *** 10:00 DE/Grammer AG, HV, Amberg 10:00 DE/Bilfinger SE, HV, Mannheim 10:00 DE/MAN SE, HV, München 10:00 DE/Vossloh AG, HV, Düsseldorf 10:00 DE/Medigene AG, HV, München 10:30 DE/Indus Holding AG, HV, Köln *** 10:50 EU/EZB, Zuteilung eines Dollar-Swap-Repogeschäfts 11:30 DE/Zuteilung Aufstockung 10-jährige Bundesanleihe über 3 Mrd EUR 13:00 DE/Regierungs-PK, Berlin *** 14:45 ES/EZB-Präsident Draghi, Rede bei einer Veranstaltung des Banco de Espana und dem Centro de Estudios Monetarios y Financieros, Madrid *** 15:00 BE/Geschäftsklimaindex Mai PROGNOSE: -0,4 Punkte zuvor: -0,8 Punkte *** 16:00 CA/Bank of Canada (BoC), Ergebnis der Sitzung des geldpolitischen Rats *** 16:00 US/Verkauf bestehender Häuser April PROGNOSE: -1,1% gg Vm zuvor: +4,4% gg Vm *** 16:30 US/Rohöllagerbestände (Woche) *** 18:00 FR/Arbeitsmarktdaten April *** 20:00 US/Fed, Protokoll der FOMC-Sitzung vom 2./3. Mai *** 22:05 US/HP Inc, Ergebnis 2Q, Palo Alto 23:55 US/Fed, Rede von Minneapolis-Fed-Präsident Kashkari (2017 stimmberechtigt im FOMC) bei einem Town Hall Forum, Ashland 23:55 CA/Fed, Rede von Dallas-Fed-Präsident Kaplan (2017 stimmberechtigt im FOMC) beim C.D. Howe Institute, Toronto *** - DE/CTS Eventim AG & Co KGaA, Ergebnis 1Q, München *** - BE/Nato, Gipfeltreffen (bis 25.5.), Brüssel - US/Bundeswirtschaftsministerin Zypries, Delegationsreise nach Washington (seit 23.5.) ===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich

einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termine ohne Uhrzeit stehen im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/dgm/kla

(END) Dow Jones Newswires

May 24, 2017 00:06 ET (04:06 GMT)

Copyright (c) 2017 Dow Jones & Company, Inc.