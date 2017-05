Ad hoc Mitteilung: Bestellung im niedrigen zweistelligen Millionenbereich für Sorteranlagen erhalten

Interroll erhält Großauftrag in Nordamerikaï‚·

Interroll liefert Sorteranlagen an führenden Express- und Paketzustelldienst in Nordamerika

Projektvolumen im niedrigen zweistelligen Millionenbereich (in US-Dollar)

Sant'Antonino, Schweiz, 24. Mai 2017. Interroll wird insgesamt fünf Sorteranlagen an einen führenden Express- und Paketzustelldienst in Nordamerika liefern. Die Anlagen sind Teil eines Retrofitprojekts im Rahmen dessen mehrere Distributionszentren des Kunden bis Ende 2017 modernisiert werden. Die erste der fünf Anlagen wird bereits im Juni 2017 installiert.

Bei den Installationen handelt es sich um vertikale Sorteranlagen von Interroll, die mit einer Steuerung des Kooperationspartners Atronix ausgestattet sind. Das Hauptmerkmal des Interroll Vertikal-Quergurtsorters ist die ausgeprägt platzsparende, weil kompakt-modulare Bauweise. Bereits eine minimale Breite von 1,7 m reicht beispielsweise für einen Vertikalsorter mit Quergurtwagen der Größe 400 x 400 mm aus. Mit maximal 72 dBA ist diese im Markt einzigartige Lösung nicht nur geräuscharm, sondern auch kostengünstig, ergonomisch und unterhaltsarm.

Interroll Aktie

Die Namensaktien der Interroll Holding AG werden im Main Standard der SIX Swiss Exchange unter der Valorennummer 637289 gehandelt

Interroll Profil

Die Interroll Gruppe ist ein weltweit führender Hersteller von hochqualitativen Schlüsselprodukten und Dienstleistungen für die innerbetriebliche Logistik. Das Unternehmen beliefert rund 23.000 Kunden (Systemintegratoren und Anlagenbauer) weltweit mit einem breiten Sortiment in den vier Produktgruppen "ollers" (Förderrollen), "rives" (Motoren und Antriebe für Förderanlagen), "onveyors & Sorters" (Förderer & Sorter) sowie "allet & Carton Flow" (Fliesslager). Kernindustrien sind Kurier-, Express- und Postdienste, Flughäfen, die Lebensmittelverarbeitung sowie Distribution und weitere Industrien. Interroll-Produkte sind unter anderem im Einsatz bei führenden Weltmarken wie Amazon, Bosch, Coca-Cola, Coop, DHL, FedEx, Peugeot, PepsiCo, Procter & Gamble, Siemens, Walmart oder Yamaha. Interroll engagiert sich in globalen Forschungsprojekten im Bereich der Logistikeffizienz und unterstützt Industrieverbände aktiv bei der Entwicklung von Normen. Mit Hauptsitz in Sant'Antonino, Schweiz, verfügt Interroll über ein weltweites Netzwerk von 32 Unternehmungen mit rund 2.000 Mitarbeitenden. Das Unternehmen wurde 1959 gegründet und ist seit 1997 an der SIX Swiss Exchange gelistet und im SPI Index vertreten.

