BETRIEBSRENTE - Die Reform der Betriebsrente kommt: Die große Koalition hat sich nach Informationen der Stuttgarter Zeitung und der Stuttgarter Nachrichten auf eine Neuregelung der betrieblichen Altersvorsorge verständigt. Der Bundestag werde das neue Gesetz in der kommenden Woche verabschieden, hieß es aus Koalitionskreisen. Union und SPD verständigten sich darauf, dass es beim geplanten Garantieverbot bleiben wird. Der Wegfall der Garantien gilt für ein neues Modell, das die Sozialpartner künftig anbieten sollen. Den Beschäftigten wird stattdessen eine unverbindliche Zielrente angeboten. Die Koalition argumentiert, mit dem Wegfall von Garantien könnten höhere Renditen erzielt werden. (Stuttgarter Zeitung und Stuttgarter Nachrichten)

BUNDESBANK - Bundesbankpräsident Jens Weidmann hat davor gewarnt, die Lehren aus der Finanz- und Schuldenkrise zu vergessen. Die wichtigste Lehre sei, das Haftungsprinzip wieder zu stärken, sagte Weidmann in einer Rede an der Ruhr-Universität Bochum am Montagabend. Gleichzeitig kritisierte er die EU-Kommission für eine zu laxe Kontrolle der Einhaltung der Defizitregeln für Staatshaushalte. Die Brüsseler Kommission scheine nach dem Motto des Komikers Groucho Marx vorzugehen: "Ich habe eiserne Prinzipien. Wenn Sie Ihnen nicht gefallen, habe ich auch andere", spottete Weidmann. (FAZ S. 17)

EURO-CLEARING - Deutschlands Finanzpolitiker geben im Streit über die künftige Abwicklung von Derivaten in Euro ihre Zurückhaltung auf. Vertreter der Bundesregierung und der hessischen Landesregierung signalisierten, dass sie Zweifel daran haben, dass Großbritannien nach dem Brexit europäische Durchgriffsrechte auf dortige Clearinghäuser akzeptiert. Sie machten sich deshalb indirekt für die strikteste Lösung, nämlich eine Standortpflicht für das Euro-Clearung in der EU, stark. (Börsen-Zeitung S. 1)

GRIECHENLAND - Lange haben die Euro-Finanzminister mit dem IWF über einen Deal gerungen, der die Schuldenlast Griechenlands mindern soll. Schließlich haben sie sich auf einen Kompromiss verständigt. Doch der löst das Kernproblem nicht, sondern vertagt es nur. (Handelsblatt S. 9/Welt S. 15)

TTIP - Die Bundeswirtschaftsministerin Brigitte Zypries betont auf ihrer USA-Reise, dass sie sich nicht für das Freihandelsabkommen TTIP einsetzen wird - und düpiert damit die Kanzlerin. Die hatte sich im März bei ihrem Besuch in Washington noch persönlich bei Donald Trump für eine Wiederaufnahme der Gespräche eingesetzt. (Handelsblatt S. 11)

JOBCENTER - Jobcenter verhängen höchst unterschiedliche Sanktionen gegen Arbeitslose, die sich nicht an die Regeln halten. Mehr als 130.000 Hartz-IV- Empfänger werden von der Arbeitsagentur wegen Verstößen bestraft und bekommen als Folge davon weniger Geld als das Existenzminimum. Das geht aus einer Untersuchung hervor, die das Portal BuzzFeed News und das Recherchenetzwerk Correctiv durchgeführt haben. (Welt S. 9)

NATO - Die Nato-Staaten wollen sich bei der Erhöhung ihrer Verteidigungsausgaben stärker in die Pflicht nehmen lassen. Beim Treffen der Staats- und Regierungschefs der Allianz an diesem Donnerstag in Brüssel wollen sie US-Präsident Donald Trump nach einem Bericht der Süddeutschen Zeitung in einem zentralen Punkt entgegenkommen. Ein für das Treffen vorbereitetes Papier zum Thema Lastenteilung sieht die Einführung jährlicher Fortschrittsberichte vor. Diese waren von der US-Regierung angemahnt worden, um der Forderung Trumps nach höheren Militärbudgets Nachdruck zu verleihen. Dem Papier haben die Nato-Staaten bereits zugestimmt; die Staats- und Regierungschefs sollen es billigen. (SZ S. 7)

