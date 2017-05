Die Platzierung in den Aktien von Hella ging nach Aussage aus dem Handel vergleichsweise schnell über die Bühne. Die 2,35 Millionen Aktien sollen demnach bei 45,50 Euro je Stück bei institutionellen Investoren platziert worden sein. Auf dieser Basis hat die Platzierung ein Volumen von knapp 107 Millionen Euro. Die Stücke sollen aus dem Pool der Gessellschafterfamilie stammen. Die Deutsche Bank und das Bankhaus Lampe haben die Platzierung durchgeführt. Die Aktie wird in Folge am Morgen zunächst etwas leichter erwartet. Positiv sei zu werten, dass sich der Streubesitz mit dem Verkauf leicht erhöht habe.

May 24, 2017 00:40 ET (04:40 GMT)

