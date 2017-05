Guten Morgen,

der DAX bildet derzeit ein Flagge aus (siehe Tageschart) die in der Regel die vorherige Kursrichtung bestätigt. Also bei Auflösung einen weiter fallenden Kurs erwarten lässt. In den vorherigen Handelstagen konnte der DAX nicht über die Marke von 12.700 Punkten ansteigen, hier befindet sich weiterhin ein hartnäckiger Widerstand.

Aufhellen würde sich die Lage im DAX erst wieder über 12.730 Punkten. Aktuell ist der DAX angeschlagen, muss aber für erneute Abwärtsdynamik unter die Marke von 12.550 Punkten fallen. Dann würde das nächste Kursziel auf 12.150 Punkte lauten.

Über 12.730 Punkten rücken langsam erneut 12.850 Punkte in den Fokus, darüber die psychologisch wichtige Marke von 13.000 Punkten.

Aktuelle DAX-Lage

DAX im Short-Modus.

Indikatorenlage short.

DAX bei 12.660 Punkten, nachbörslich bei 12.664 Punkten.

Fibonacci-Fächer im Tageschart beachten.

Solange der DAX unter 12.700/12.730 Punkten notiert weiter short, unter 12.550 Punkten zunehmend bärisch.

Unter 12.150 Punkten deutliche Eintrübung der Lage mit wohl längerer Korrektur.

Mögliche Ausweitung der Korrektur in eine große Korrektur bis 10.800 Punkte (offenes Gap).

Über 12.700 Punkten Hochlauf bis 12.850/12.900 Punkte möglich, darüber warten 13.000 Punkte.

Bei Erholung, mögliches Rallyeendziel aus Monatschart bei 13.200/13.500 Punkten.

Historische Saisonalität

In US-Nachwahljahren (DAX): Von Anfang März bis Ende Juli ansteigend. Ab Anfang August kräftige Korrektur.

In US-Nachwahljahren (Dow Jones): Von Anfang März bis Ende Juli ansteigend. Ab Anfang August kräftige Korrektur.

Börsenindikator (Mai)

Börsenindikator nach Gebert: Long.

(Der Börsenindikator berücksichtigt monatlich die Inflations- und Zinsdaten, den Euro/Dollar-Kurs und die Saisonalität. Anhand der Daten signalisiert der Indikator Kauf- und Verkaufssignale für den DAX.)

Big Picture

Der DAX verläuft seit Monaten im überkauften Bereich, weitgehend über dem oberen Bollinger-Band im Monatschart, in einer starken Übertreibung. Die Übertreibung hat sich mit dem Anstieg über 12.600 Punkte noch einmal verschärft. Der Index könnte nun direkt weiter Kurs auf 12.850/13.000 Punkte nehmen. Steigt der Index über 13.000 Punkte ist wohl der obere Fibonacci-Fächer im Monatschart bei 13.500 Punkten das Kursziel.

Sentiment ...

Den vollständigen Artikel lesen ...