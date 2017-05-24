FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 24.05.2017 CUM KAPITALMASSNAHME UND AM 25.05.2017 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.
THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED CUM CAPITAL ADJUSTMENT ON 24.05.2017
AND EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 25.05.2017.
INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME
GCC XFRA IE00B010DT83 C+C GROUP PLC EO-,01
MABB XFRA GB00B1FP6H53 MITCHELLS+BUT. LS-,085416
IC8 XFRA DE000A0HNF96 INCITY IMMOBILIEN O.N.
GJ7 XFRA BMG9316Y1084 VALUETRONICS HLDGS DL-,10
HDJ XFRA AU000000HGG2 HENDERSON GROUP PLC CDIS
THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED CUM CAPITAL ADJUSTMENT ON 24.05.2017
AND EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 25.05.2017.
INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME
GCC XFRA IE00B010DT83 C+C GROUP PLC EO-,01
MABB XFRA GB00B1FP6H53 MITCHELLS+BUT. LS-,085416
IC8 XFRA DE000A0HNF96 INCITY IMMOBILIEN O.N.
GJ7 XFRA BMG9316Y1084 VALUETRONICS HLDGS DL-,10
HDJ XFRA AU000000HGG2 HENDERSON GROUP PLC CDIS