Der schwächere Yen und gute Vorgaben aus den USA beflügeln die Stimmung in Japan. Die Börsen in Tokio legten am Mittwoch zu

Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index notierte am Mittag 0,5 Prozent fester bei 19.711 Punkten. Der breiter gefasste Topix-Index gewann ebenfalls 0,5 Prozent auf 1572 Zähler. Der japanische Leitindex hatte am 16. Mai ein 17-Monats-Hoch bei 19.998 Zählern erreicht, nach den politischen Turbulenzen in den USA aber mehr als 500 Punkte verloren.

Händler befürchten, dass die Ermittlungen in den USA wegen ...

