Pressemitteilung

SHL lädt zu a.o. Generalversammlung für Wahl von externen Verwaltungsräten ein

Tel Aviv / Zürich, 24. Mai 2017 - SHL Telemedicine Ltd. (SIX Swiss Exchange: SHLTN, OTCPK: SMDCY) ("SHL"), ein führender Anbieter und Entwickler innovativer Telemedizinlösungen, hat heute die Einladung zur Generalversammlung publiziert. Sie findet statt am 28. Juni 2017, 13:00h (israelische Zeit), am Hauptsitz der Gesellschaft, 90 Yigal Alon Street, Ashdar Building, Tel-Aviv, Israel. Die Traktandenliste umfasst:

Wahl von zwei (2) unabhängigen (externen) Verwaltungsräten gemäss § 239(b) des israelischen Gesellschaftsrechts (1999(, jeweils für eine Frist von drei (3) Jahren.

Die unabhängigen (externen) Kandidaten für den Verwaltungsrat müssen der Gesellschaft die nach § 224b, 241 (a) des Gesellschaftsgesetzes nötigen Erklärungen zur Erfüllung der gesetzlichen Anforderungen als unabhängiges (externes) Mitglied des Verwaltungsrats unterbreiten.

Gemäss § 240 (A1a) des israelischen Gesellschaftsrechts muss mindestens einer (1) der unabhängigen (externen) Verwaltungsräte über Kenntnisse in Buchhaltung und Finanzwesen verfügen, in den Vorschriften des Gesellschaftsrechts definiert. Falls zur Zeit der Nominierung eines unabhängigen (externen) Verwaltungsratsmitglieds alle Mitglieder des Verwaltungsrats, die nicht kontrollierende Aktionäre oder deren Verwandte sind, vom selben Geschlecht sind, soll das nominierte unabhängige (externe) Verwaltungsratsmitglied gemäss § 239 (d) des israelischen Gesellschaftsrechts vom anderen Geschlecht sein.

Ein oder mehrere Aktionäre, die mindestens ein Prozent (1%) der Stimmrechte an der a.o. GeneralÂversammlung halten, können den Verwaltungsrat auffordern, ein Traktandum auf die Traktandenliste zu setzen, soweit passend. Dieser Antrag ist spätestens sieben (7) Tage nach der Einladung zur a.o. Generalversammlung (d.h. bis 31. Mai 2017) zu stellen. Ein Antrag auf Nominierung eines vorgeschlagenen Kandidaten für einen Verwaltungsrat, einschliesslich eines unabhängigen (externen) Verwaltungsrates, muss die Angaben gemäss § 26 des Wertpapierreglements (Periodische und sofortige Berichte) - 1970 sowie die Erklärung eines solchen Kandidaten gemäss § 224B und 241 des Gesellschaftsrechts enthalten. Die Gesellschaft wird bis zum 7. Juni 2017 eine aktualisierte Traktandenliste und Abstimmungsunterlagen veröffentlichen (falls Traktanden und Namen von Kandidaten auf Antrag von Aktionären hinzugefügt werden) und auf ihrer Internetseite publizieren:

(http://www.shl-telemedicine.com/about-us/investorrelations/general-meeting: http://www.shl-telemedicine.com/about-us/investorrelations/general-meeting/)

Die Einladung zur Generalversammlung wird nicht in Zeitungen publiziert. Die vollständige Einladung zur Generalversammlung kann heruntergeladen werden unter: (http://www.shl-telemedicine.com/about-us/investorrelations/general-meeting: http://www.shl-telemedicine.com/about-us/investorrelations/general-meeting/)

Für weitere Informationen

Martin Meier-Pfister, IRF Communications, Telefon: +41 43 244 81 40, (shl@irfcom.ch: mailto:shl@irfcom.ch)

Kurzprofil SHL Telemedicine

