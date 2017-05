Von Kenan Machado

SCHANGHAI/TOKIO (Dow Jones)--Während es an den meisten Börsen in Ostasien nach günstigen US-Vorgaben am Mittwoch leicht nach oben geht, verzeichnen die Plätze in Schanghai und Hongkong kleine Verluste. Hintergrund ist, dass die Ratingagentur Moody's China eine schlechtere Bonitätsnote von nun nur noch A1 verpasst hat, weil die Kreditwächter mit einer Abschwächung der Finanzkraft des Riesenreiches rechnen und mit steigenden Schulden im Zuge eines sich abschwächenden Wirtschaftswachstums.

Zwar ging es zu Beginn des Handels in Schanghai daraufhin um 1 Prozent abwärts, im Verlauf hat sich das Minus aber auf nur noch 0,4 Prozent reduziert. Der Schanghai-Composite liegt mit 3.051 Punkten dennoch nur knapp über einem Siebenmonatstief. In Hongkong gibt der HSI um 0,2 Prozent nach und auch in Australien verliert das Börsenbarometer leicht. China ist für das rohstofflastige Australien der wichtigste Abnehmer von Exportwaren. Außerdem verbilligen sich vor dem Hintergrund der schlechteren Moody's-Note für das rohstoffimportierende China auch die Preise für Rohstoffe.

Laut Hao Hong, Analyst bei Bocom International in Hongkong, spricht Moody's nur bereits bekannte Dinge an, so dass die Abstufung für China-Experten nicht überraschend komme. Deswegen halte sich die Reaktion an der Börse auch in Grenzen. Greg McKenna, Chefstratege bei AxiTrader gibt speziell mit Blick auf Australiens Exportabhängigkeit von China auf kurze Sicht Entwarnung: "China hat seine Kapitalbilanz unter Kontrolle", sagt er. Wichtiger als das Rating ist für Australien, das Wirtschaftswachstum in China. Am Devisenmarkt zeigen Yuan und Austral-Dollar kleine Rücksetzer zum Dollar.

Nachgebender Yen stützt japanische Aktien

Tagessieger in Asien ist die Börse in Tokio. Dort geht es für den Nikkei-Index um 0,5 Prozent aufwärts auf 19.703 Punkte. Rückenwind vor allem für Aktien aus dem Exportsektor kommt vom zum Yen wieder etwas gestiegenen Dollar. Er kostet 111,87 Yen, verglichen mit Ständen knapp über 111 zur gleichen Vortageszeit. In Seoul setzt sich die Rekordjagd mit einem kleinen Plus von 0,2 Prozent fort.

Neben der Moody's-Abstufung drückt in Schanghai vor allem bei Finanzwerten auf die Stimmung, dass die Untersuchungen des Finanzsektors durch Peking weitergehen. Nun ist ein Bankenregulierer ins Visier geraten wegen möglicher Korruption. Sollten die Aktien des Sektors stärker unter Druck geraten, dürfte das am Gesamtmarkt insgesamt für Verwerfungen sorgen, warnt Zheng Chunming von Huajin Securities. Gerade die Schwergewichte aus der Finanzbranche hätten nämlich zuletzt verstärkt Zulauf erhalten von Anlegern, die nicht allzu risikobereit seien.

In Singapur zeigen sich Noble leicht erholt nach ihrem gestrigen Absturz auf ein 17-Jahrestief. Die Aktie gewinnt 1,2 Prozent. Die Ratingagentur Standard & Poor's hatte am Montag die Aktie um drei Stufen auf Ramschstatus zurückgestuft mit der Begründung, dass die Kapitalstruktur nicht nachhaltig sei angesichts anhaltender schwacher Cashflows. Dem Unternehmen drohe innerhalb der nächsten 12 Monate ein Liquiditätsengpass.

API-Daten günstig für Ölpreise

Am Ölmarkt verteidigen die Preise ihr zuletzt erhöhtes Niveau. Neben der Erwartung, dass die Opec-Staaten am Donnerstag eine Verlängerung der Förderdrosselung beschließen werden, stützen die jüngsten Daten des American Petroleum Institute (API). Demnach sind in der vergangenen Woche die Vorräte an Öl, Benzin und Destillaten durchweg gesunken. Im Tagesverlauf werden die offiziellen US-Lagerdaten gemeldet. Auch hier werden sinkende Bestände erwartet. Brentöl liegt mit 54,15 Dollar fast unverändert zum späten US-Geschäft.

=== Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 5.761,30 +0,02% +1,09% 07:00 Nikkei-225 (Tokio) 19.703,78 +0,46% +3,08% 08:00 Kospi (Seoul) 2.315,09 +0,14% +14,24% 08:00 Schanghai-Comp. (Schanghai) 3.050,94 -0,36% -1,70% 09:00 Hang-Seng-Index (Hongkong) 25.365,26 -0,15% +15,46% 10:00 Straits-Times (Singapur) 3.226,09 +0,11% +11,99% 11:00 KLCI (Malaysia) 1.770,41 +0,18% +7,84% 11:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Di, 9:22 % YTD EUR/USD 1,1179 -0,1% 1,1185 1,1247 +6,3% EUR/JPY 125,06 -0,0% 125,08 125,00 +1,7% EUR/GBP 0,8616 -0,1% 0,8628 0,8663 +1,1% GBP/USD 1,2976 +0,1% 1,2963 1,2983 +5,2% USD/JPY 111,88 +0,0% 111,83 111,14 -4,3% USD/KRW 1126,90 +0,1% 1125,32 1123,62 -6,7% USD/CNY 6,8927 +0,0% 6,8900 6,8902 -0,8% USD/CNH 6,8831 +0,0% 6,8816 6,8808 -1,3% USD/HKD 7,7892 +0,0% 7,7879 7,7872 +0,5% AUD/USD 0,7445 -0,4% 0,7478 0,7488 +3,2% ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 51,46 51,47 -0,0% -0,01 -9,3% Brent/ICE 54,17 54,15 +0,0% 0,02 -7,6% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.251,78 1.251,10 +0,1% +0,68 +8,7% Silber (Spot) 16,96 17,07 -0,6% -0,11 +6,5% Platin (Spot) 941,75 945,00 -0,3% -3,25 +4,2% Kupfer-Future 2,57 2,60 -1,0% -0,03 +2,0% ===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/gos/ros

(END) Dow Jones Newswires

May 24, 2017 01:07 ET (05:07 GMT)

Copyright (c) 2017 Dow Jones & Company, Inc.