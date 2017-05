Das Unternehmen ist in der Erzeugung von Strom aus alternativen Energiequellen (sowie einiger konventioneller Arten wie Erdgas) tätig. Damit erzielte man im vergangenen Jahr ein operatives Ergebnis auf Ebene Ebitda von 52 Mio. Franken, ein Plus von fast 27 % gegenüber dem Vorjahr. Unter dem Strich konnten die Vorjahresverluste (- 136 Mio. Franken) dramatisch auf nur noch - 13 Mio. Franken verringertwerden, während auch die Verschuldungssituation erheblich verbessert wurde. Das Unternehmen selbst ist nach eigener Darstellung über die gesamte Wertschöpfungskette der Stromerzeugung, also von Produktion über Handel bis Verteilung und Vertrieb, aktiv. Dabei erzeugt man Strom sowohl aus Windkraftanlagen als auch Solarparks und Wasserkraftwerken. Einziges derzeit sichtbares Problem aus Anlegersicht: die Aktien von Repower sind nur ausserbörslich in der Schweiz handelbar. Das bedingt neben einem relativ geringen Free Float von nur gut 18 % ein klares Liquiditätsrisiko im Handel. Grundsätzlich halten wir die Aktie durchaus für interessant, aber nur für entsprechend risikobewusste Anleger geeignet.br/>

Dies ist ein Ausschnitt aus dem aktuellen Zürcher Trend vom 24.05.2017. br/>

