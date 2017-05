Medienmitteilung

Zürich, 24. Mai 2017; 7.30 Uhr MEZ

Sunrise schliesst strategische Partnerschaft mit Konsortium unter Führung von Cellnex ab und stärkt dadurch das Netz

Verkauf von Swiss Towers AG, die 2'239 Antennenmasten im Gesamtwert von CHF 500 Millionen besitzt

Beschleunigung des Schuldenabbaus auf dem Weg zum Investment Grade Rating

Beschleunigung der Investitionen, um die Wachstumsdynamik zu unterstützen

Erhöhung der Dividende 2017 auf CHF 3.90-4.10 pro Aktie; neue Dividendenpolitik, die das gestärkte finanzielle Profil widerspiegelt

Sunrise Communications AG («Sunrise») gab heute den Abschluss einer endgültigen Vereinbarung mit einem Konsortium bekannt unter Führung von Cellnex Telecom S.A. («Cellnex») sowie den Mitgliedern Swiss Life Asset Managers AG («SLAM») und Deutsche Telekom Capital Partners («DTCP») (zusammen das «Konsortium») betreffend den Verkauf der Swiss Towers AG («Swiss Towers»), die ein Portfolio von 2'239 Antennenmasten in der Schweiz besitzt, für einen Verkaufspreis von CHF 500 Millionen (die «Transaktion»). Die Transaktion erfolgt vorbehaltlich der Zustimmung der Fusionskontrollbehörden sowie des Abschlusses (i) von Übergangs-Servicevereinbarungen (d.h. ein Service Level Agreement und ein Transitional Services Agreement), aufgrund derer Sunrise bestimmte (Übergangs-) Dienstleistungen zugunsten von Swiss Towers erbringen wird, sowie (ii) einer massgeschneiderten Vereinbarung, aufgrund welcher Sunrise im Unterauftrag neue Antennenmasten erstellen wird.

Im Vorfeld dieser Transaktion wurden im März schweizweit 2'239 Antennenmasten sowie die dazugehörigen Verträge in die separate rechtliche Einheit Swiss Towers ausgegliedert. Die Transaktion betrifft die passive Netzinfrastruktur, d.h. vorwiegend Stahl- und Betonkonstruktionen. Da die gesamte aktive Mobilnetzinfrastruktur bei Sunrise verbleibt, kann sich Sunrise nun noch stärker darauf konzentrieren, die Qualität ihrer Mobilfunkdienste für die Kunden noch weiter zu steigern.

Sunrise ist mit dem Konsortium einen langfristigen Servicevertrag zur Erbringung von Infrastrukturdienstleistungen für die Antennenmasten eingegangen und wird ein neues, massgeschneidertes Programm für die Einrichtung neuer Grossstandorte und kleiner Zellen vereinbaren. Mit dieser neuen starken Partnerschaft mit dem Konsortium erweitert Sunrise die Zusammenarbeit mit führenden Partnern, um ihre langfristige Strategie umzusetzen, die beste Netzqualität zu bieten. So hat die Partnerschaft von Sunrise und Huawei beispielsweise dazu beigetragen, den ersten Platz im Mobilnetztest 2016 von «connect» zu erzielen.

Sunrise wird CHF 450 Millionen der aus dem Abschluss dieser Transaktion resultierenden Zahlung dazu verwenden, Schulden zurückzuzahlen und ihre finanzielle Position zu stärken, um in naher Zukunft ein Investment Grade Rating zu erreichen. Mit diesem Schuldenabbau reduziert sich das Verhältnis von Nettoverschuldung zu bereinigtem EBITDA per Ende 2016 von 2,7x auf 2,1x. Die restlichen Verkaufserlöse werden dazu verwendet, die Investitionen in den Netzausbau, in Glasfaser-Partnerschaften und das Verkaufsstellennetz zu beschleunigen (einmalige Investitionsausgaben von CHF 30 Millionen in 2017) sowie im Q1 generierte transaktionsbezogene Kosten und Zahlungen zu decken.

"Wir sind sehr stolz, die erste Anbieterin in der Schweiz zu sein, die eine solche Partnerschaft eingeht. Diese ermöglicht uns, unsere Netz- und Innovationsführerschaft weiter auszubauen. Die neue Partnerschaft wird es uns erlauben, uns noch stärker auf die aktive Infrastruktur als Schlüsselfaktor zu konzentrieren und das Defect-Free Mobilfunknetz zu realisieren, mit dem wir neue Massstäbe im Schweizer Mobilfunkmarkt setzen", sagt Olaf Swantee, CEO von Sunrise.

Änderungen der Prognosen und der Dividendenpolitik

Vorbehaltlich des planmässigen Abschlusses der Transaktion hat Sunrise die Finanzprognose für 2017 angepasst, um den finanziellen Auswirkungen der Transaktion Rechnung zu tragen. Die Transaktion hat minimale Auswirkung auf den zugrundeliegenden Equity Free Cash Flow von Sunrise. Zudem wird der einmalige Bareffekt der Transaktion 2017 aus der Definition des Equity Free Cash Flows ausgeschlossen. Der Umsatz 2017 wird unverändert zwischen CHF 1,820 und CHF 1,860 Millionen erwartet. Das bereinigte EBITDA dürfte neu zwischen CHF 577 Millionen und CHF 592 Millionen liegen. Einschliesslich des zusätzlichen einmaligen Kapitalaufwandes im Jahr 2017 ist neu ein Investitionsaufwand zwischen CHF 255 Millionen und CHF 295 Millionen zu erwarten, während der Investitionsaufwand ohne den einmaligen Mehraufwand im Jahr 2017 zwischen CHF 225 Millionen und CHF 265 Millionen liegen dürfte.

Der Verwaltungsrat von Sunrise hat eine neue angestrebte Bandbreite für die Dividenden 2017 nach Abschluss dieser Transaktion vorgeschlagen und eine neue Dividendenpolitik genehmigt, die das gestärkte finanzielle und operationelle Profil des Unternehmens widerspiegelt. Für 2017, und vorbehaltlich des planmässigen Abschlusses der Transaktion, strebt Sunrise nun eine Dividende von CHF 3.90-4.10 pro Aktie an; dies entspricht einer Steigerung um +17% bis +23 % gegenüber 2016 und stellt eine erhebliche Verbesserung gegenüber dem zuvor bekanntgegebenen Zielband von CHF 3.45-3.55 je Aktie dar.

Ausgehend von diesem höheren Zielband werden die Dividenden auch in Zukunft in Abhängigkeit vom Verschuldungsgrad festgelegt. Die revidierte Dividendenpolitik von Sunrise basiert auf dem Grundsatz, mindestens 65 % des Equity Free Cash Flow auszuschütten, wobei dieser Wert auf 85 % erhöht werden soll, sobald das ausgewiesene Verhältnis von Nettoverschuldung zu bereinigtem EBITDA unter 2,0 sinkt.

Ein Investoren-Konferenzgespräch findet heute um 10.30 MEZ (9.30 GMT) statt. Die Einzelheiten zum Webcast und die Einwahlnummern erfahren Sie auf der Unternehmenswebsite von Sunrise: (http://corporate.sunrise.ch/ir: http://corporate.sunrise.ch/ir)

Die Transaktion wurde unter der Führung der UBS als Finanzberaterin, ValueTrust Financial Advisors als Ausgliederungsberaterin, Ernst & Young als Buchführungs- und Steuerberaterin sowie CMS Switzerland gemeinsam mit CMS Germany als Rechtsberaterin begleitet.

Über Sunrise

Die Sunrise Communications Group AG (Sunrise) ist an der SIX Swiss Exchange in Zürich notiert und bietet als führende, voll integrierte Herausforderin eine umfassende Dienstleistungspalette in allen Marktsegmenten der Telekommunikation an. Sunrise ist die führende alternative Anbieterin sowohl im mobilen Bereich als auch im Festnetz-Bereich sowie die drittgrösste Festnetz-Internetanbieterin mit IPTV. Am 31. Dezember 2016 zählte das Unternehmen rund 3,3 Millionen Kundenbeziehungen.

Sunrise stützt sich auf ein hochmodernes landesweites Backbone-Glasfasernetz von 11 800 km Länge. Die Mobilfunkdienstleistungen von Sunrise werden durch das eigene Netz, basierend auf GSM/GPRS/EDGE-, UMTS/HSPA- und LTE/4G-Technologien, erbracht. Im Festnetzbereich verfügt Sunrise über mehr als 600 POPs (Points of Presence) im vollständig entbündelten Netz, welches rund 85 % aller Haushalte in der Schweiz abdeckt. Das Unternehmen besitzt dank langfristigen Vereinbarungen mit Swisscom, SFN und den örtlichen Versorgungsbetrieben den vollen Zugriff auf die fortschrittlichsten Zugangstechnologien der nächsten Generation wie Vectoring, FTTS, FTTB und FTTH.

Im Geschäftsjahr 2016 erzielte Sunrise per 31. Dezember 2016 einen Gesamtumsatz von CHF 1897 Millionen und ein bereinigtes EBITDA von CHF 611 Millionen. Der Hauptsitz von Sunrise befindet sich in Zürich. Das Unternehmen beschäftigte per 31. Dezember 2016 insgesamt 1 723 Mitarbeitende einschliesslich 109 Lernende an verschiedenen Standorten im gesamten Land.

Über Cellnex Telecom

Cellnex ist einer der grössten unabhängigen Betreiber von Antennenmasten für Mobiltelefonie mit einem Gesamtbestand von 19 000 Anlagen einschliesslich der DAS-Knoten (Distributed Antenna Systems), die von CommsCon verwaltet werden. Cellnex Telecom erzielte 2016 einen Umsatz von EUR 707 Millionen und ein EBITDA von EUR 290 Millionen. Das Unternehmen ist in Italien, Spanien, Frankreich, den Niederlanden und Grossbritannien tätig. Cellnex Telecom ist am kontinuierlichen Handel der spanischen Börse notiert und gehört zu den Auswahlindizes IBEX 35 und EuroStoxx 600.

Über Swiss Life Asset Managers

Swiss Life Asset Managers verfügt über mehr als 150 Jahre Erfahrung in der Vermögensverwaltung. Am 31. Dezember 2016 verwaltete Swiss Life Asset Managers Vermögen im Umfang von insgesamt CHF 204 Milliarden. Die Swiss Life Group ist ein an der SIX Swiss Exchange notiertes Lebensversicherungs- und Altersvorsorgeunternehmen mit einer Marktkapitalisierung von gegenwärtig rund CHF 10 Milliarden.

Über DTCP (Deutsche Telekom Capital Partners)

DTCP ist die Investment Management Gruppe der Deutschen Telekom mit Assets under Management und Assets under Advisory im Umfang von rund USD 1.5 Milliarden sowie einem Portfolio von über 70 Unternehmen. Die Gruppe bietet Risikokapital, Private Equity und Beratungsdienste im Technologie-, Medien- und Telekommunikationssektor an. Sie investiert und ist tätig in den USA, Israel und Europa.

Weitere Informationen und die Präsentation finden Sie unter

(http://corporate.sunrise.ch/ir/reports-and-presentations: http://corporate.sunrise.ch/ir/reports-and-presentations/)

Sunrise

Corporate Communications

Postfach

CH-8050 Zürich

(media@sunrise.net: mailto:media@sunrise.net)

(www.sunrise.ch: http://www.sunrise.ch/)

Tel: +41 800 333 000

Fax: +41 58 777 61 67

Rechtliche Hinweise

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen Informationen wurden nicht von unabhängiger Seite geprüft und es wird keine ausdrückliche oder stillschweigende Zusicherung hinsichtlich der Billigkeit, Genauigkeit, Vollständigkeit, Angemessenheit oder Richtigkeit der hierin enthaltenen Informationen gegeben. Daher können hieraus keine Ansprüche hergeleitet werden. Weder die Sunrise Communications Group AG noch ihre Tochtergesellschaften oder deren jeweilige Mitarbeiter, Berater, Vertreter oder verbundene Unternehmen haften in irgendeiner Weise (weder aus Fahrlässigkeit noch aus sonstigen Gründen) für Verluste, gleich welcher Art, die aus der Verwendung dieses Dokuments oder seines Inhalts oder anderweitig im Zusammenhang mit dieser Pressemitteilung entstehen. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen Informationen entsprechen dem Stand zum Datum dieser Pressemitteilung und können ohne Vorankündigung geändert warden.

Diese Pressemitteilung kann zukunftsgerichtete Aussagen enthalten. Solche Aussagen können daran erkannt werden, dass sie Wörter wie «vorhersehen», «schätzen», «sollte», «erwarten», «Prognose», «Projekt», «beabsichtigen, «planen», «glauben» und/oder andere Wörter und Ausdrücke mit ähnlicher Bedeutung enthalten und unter anderem im Zusammenhang mit der Erörterung von Geschäftsergebnissen, Finanzdaten, Liquidität, Aussichten, Wachstum, Strategien oder Entwicklungen in der von uns bedienten Branche verwendet werden. Solche Aussagen beruhen auf den jeweils aktuellen Absichten, Erwartungen oder Überzeugungen der Geschäftsleitung und umfassen inhärente Risiken, Annahmen und Unsicherheiten, einschliesslich Faktoren, die diese verzögern, verfälschen oder verändern könnten. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen zu Trends oder aktuellen Aktivitäten dürfen nicht als dahingehende Zusicherung gewertet werden, dass diese Trends oder Aktivitäten auch in Zukunft fortgesetzt werden. Die tatsächlichen Entwicklungen, Ergebnisse und andere künftige Ereignisse können erheblich von denen abweichen, die in den hierin enthaltenen Aussagen genannt oder impliziert werden. Solche Abweichungen können die Entwicklung und die finanziellen Auswirkungen der hierin beschriebenen Pläne und Ereignisse beeinträchtigen, unter anderem bedingt durch Veränderungen bei Wirtschaftslage, Geschäft, Wettbewerb, Technologien, Strategien oder aufsichtsrechtlichen Vorgaben und durch andere Faktoren, die das Geschäft und den Betrieb des Unternehmens beeinflussen. Weder die Sunrise Communications Group AG noch eines ihrer verbundenen Unternehmen ist verpflichtet, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, zu überarbeiten oder zu ergänzen, wenn neue Informationen vorliegen oder Ereignisse eintreten oder bei anderweitigen Entwicklungen; sie lehnen jegliche derartige Verpflichtung ausdrücklich ab. Sie sollten sich nicht unverhältnismässig auf solche zukunftsgerichteten Aussagen verlassen, die nur zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung Gültigkeit haben.

Es sei darauf verwiesen, dass in der Vergangenheit erzielte Ergebnisse kein Indikator für künftige Ergebnisse sind. Bitte beachten Sie auch, dass Zwischenergebnisse nicht unbedingt Rückschlüsse auf die Jahresergebnisse zulassen.