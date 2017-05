Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

FEIERTAGSHINWEIS

DONNERSTAG: In Österreich und der Schweiz bleiben die Börsen wegen des Feiertages Christi Himmelfahrt geschlossen.

TAGESTHEMA

Die Ratingagentur Moody's sieht die Kreditwürdigkeit Chinas angesichts eines schwächeren Wirtschaftswachstums und einer steigenden Verschuldung kritischer. Die Kreditwächter senkten die Bonitätsnote um eine Stufe auf A1 von Aa3. Damit befindet sich das Rating vier Stufen unter der Spitzennote. Der Ausblick für das Rating ist nun stabil nach bisher negativ. Moody's hatte den Ausblick im März 2016 auf negativ gesenkt. Zur Begründung für die Abstufung verwiesen die Kreditanalysten darauf, dass die Finanzkraft des Landes in den kommenden Jahren etwas nachlassen dürfte. "Auch wenn die Reformfortschritte mit der Zeit die Wirtschaft wahrscheinlich verändern werden, dürften sie einen weiteren deutlichen Anstieg der Verschuldung nicht verhindern", so Moody's. Es ist die erste Abstufung von Moody's für China seit dem Jahr 1989.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

CTS Eventim

Nachfolgend die Konsensschätzungen zum ersten Quartal (in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro):

=== . PROG PROG PROG 1. QUARTAL 1Q17 ggVj Zahl 1Q16 Umsatz 200 +22% 4 163 EBITDA bereinigt 45 +16% 4 39 EBIT 38 +20% 1 31 Ergebnis nach Steuern/Dritten 25 +32% 3 19 Ergebnis je Aktie 0,25 +32% 4 0,19 ===

Weitere Termine:

10:00 DE/Grammer AG, HV, Amberg

10:00 DE/Bilfinger SE, HV, Mannheim

10:00 DE/MAN SE, HV, München

10:00 DE/Vossloh AG, HV, Düsseldorf

10:00 DE/Medigene AG, HV, München

10:30 DE/Indus Holding AG, HV, Köln

20:00 US/Fed, Protokoll der FOMC-Sitzung vom 2./3. Mai

22:05 US/HP Inc, Ergebnis 2Q, Palo Alto

DIVIDENDENABSCHLAG

Name Dividende Evonik 1,15 EUR Fraport 1,50 EUR Hugo Boss 2,60 EUR TLG Immobilien 0,80 EUR Norma 0,95 EUR Baywa 0,85 EUR Koenig & Bauer 0,50 EUR Pfeiffer Vacuum 3,60 EUR SMA Solar 0,26 EUR Energiekontor 0,80 EUR Invision 0,50 EUR Ludwig Beck a. Rath. 0,65 EUR Progress-Werk Oberk. 1,60 EUR Nokia 0,17 EUR

AUSBLICK KONJUNKTUR

- DE 08:00 GfK-Konsumklimaindikator Juni PROGNOSE: 10,2 Punkte zuvor: 10,2 Punkte - BE 15:00 Geschäftsklimaindex Mai PROGNOSE: -0,4 Punkte zuvor: -0,8 Punkte - US 16:00 Verkauf bestehender Häuser April PROGNOSE: -1,1% gg Vm zuvor: +4,4% gg Vm 16:30 Rohöllagerbestände (Woche) 20:00 Fed, Protokoll der FOMC-Sitzung vom 2./3. Mai

AUSBLICK EUROPÄISCHE ANLEIHE-AUKTIONEN

11:30 DE/Auktion 0,25-prozentiger Bundesanleihen mit Laufzeit Februar 2027 im Volumen von 3 Mrd EUR

ÜBERSICHT INDIZES

INDEX Stand +/- % S&P-500-Future 2.396,00 -0,08 Nikkei-225 19.721,32 0,55 Schanghai-Composite 3.042,45 -0,64 INDEX zuletzt +/- % DAX 12.659,15 +0,31% DAX-Future 12.667,00 +0,29% XDAX 12.670,43 +0,29% MDAX 25.018,09 +0,20% TecDAX 2.236,57 +0,68% EuroStoxx50 3.595,03 +0,52% Stoxx50 3.237,09 +0,15% Dow-Jones 20.937,91 +0,21% S&P-500-Index 2.398,42 +0,18% Nasdaq-Comp. 6.138,71 +0,08% EUREX zuletzt +/- Ticks Bund-Future 160,72 -19

FINANZMÄRKTE

EUROPA

Ausblick: Zunächst wird eine wenig veränderte Eröffnung an den Aktienmärkten in Europa erwartet. Gestützt wird die Stimmung von den günstigen Vorlagen aus den USA, dort steht der S&P-500 schon wieder knapp unter seinem Rekordstand. Gefragt waren am Dienstag vor allem Banken und Transportwerte. Auch der leichte Rücksetzer des Euro könnte die Stimmung für den DAX mit seinen exportorientierten Werten stützen. Relative Stärke erwarten Marktteilnehmer bei Öl- und Gaswerten. Die API-Lagerbestände in den USA sind die neunte Woche in Folge gefallen. WTI notiert daraufhin auf dem höchsten Stand seit über einem Monat

Rückblick: Gute Wirtschaftsdaten aus Deutschland, besonders der überraschend starke ifo-Index, gaben den Kursen Auftrieb. Nokia verteuerten sich um 6,4 Prozent. Die Finnen haben sich im Streit mit Apple um Patente und Lizenzen geeinigt und einen Plan für die künftige Zusammenarbeit beschlossen. Gut kam auch an, dass der französische Medienkonzern Vivendi erwägt, die Tochter Universal Music Group am Aktienmarkt zu Geld machen. Bisher war man bei Vivendi strikt dagegen, einen Teil der kalifornischen Tochter zu veräußern. Vivendi stiegen in Paris um 1,8 Prozent. Kurz vor Handelsschluss ging es für die Aktie von FiatChrysler nach unten, sie schloss 0,7 Prozent leichter. Belastet wurde sie durch Kreise-Meldungen, wonach die USA bereits am Dienstag eine Klage wegen Abgas-Manipulation gegen den Automobilkonzern einreichen könnte.

DAX/MDAX/TECDAX

Etwas fester - Daimler fielen um 0,8 Prozent in Reaktion auf die Nachricht von Hausdurchsuchungen im Zusammenhang mit einer schon länger laufenden Untersuchung wegen des Verdachts auf irreführende Werbung. BMW stiegen um 0,4 Prozent. Laut Händlern hat HSBC die Aktie auf Hold von Reduce hochgestuft. Morphosys profitierten mit einem Plus von fast 5 Prozent von einer Kurszielerhöhung der LBBW. Koenig & Bauer verteuerten sich um 5,4 Prozent, nachdem Hauck & Aufhäuser das Kursziel erhöht hatte. Kion schlossen nach der Kapitalerhöhung des Gabelstaplerherstellers kaum verändert. Rocket Internet reagierten mit einem Kursanstieg um 1,8 Prozent auf die Geschäftszahlen der Beteiligung Delivery Hero. Überzeugende Quartalszahlen verhalfen Einhell zu einem Plus von 6 Prozent. Capital Stage schlossen 3,6 Prozent höher. Der verhaltene Jahresauftakt des Unternehmens überraschte nicht. KWS schlossen 1,8 Prozent im Plus. Das Unternehmen hat sich etwas optimistischer zu Umsatz und Gewinn in diesem Jahr geäußert als bislang.

XETRA-NACHBÖRSE/XDAX (22 UHR): +0,1% auf 12.670 Punkte

Die Hella-Aktie hat nachbörslich 0,8 Prozent nachgegeben. Einem Händler von Lang & Schwarz zufolge platziert die Deutsche Bank 2,35 Millionen Aktien des im MDAX gelisteten Unternehmens. Die Pfeiffer-Vacuum-Aktie hat sich nach der Hauptversammlung nicht bewegt. Für Daimler ging es weitere 0,5 Prozent nach unten. Im regulären Geschäft war die Aktie bereits wegen Betrugsermittlungen rund um Dieselautos unter Druck geraten.

USA / WALL STREET

Gut behauptet - Die Wall Street hat am Dienstag den vierten Tag in Folge Gewinne eingefahren. Allerdings hatten die Indizes Mühe, ein kleines Plus in den Handelsschluss zu retten, die Kauflaune blieb verhalten. Unter den Branchen waren es diesmal die Finanzwerte, die dem Markt vorausliefen. Im Dow stiegen Goldman Sachs um 1,7 Prozent und JP Morgan um 1,3 Prozent. Hier stützten die in jüngster Zeit wieder anziehenden Renditen. Bei den übrigen Einzelwerten machten Bunge einen Sprung um 16,6 Prozent. Grund war das Übernahmeinteresse von Glencore. Mit Xilinx ging es dagegen um 5,2 Prozent nach unten. Die Analysten von Wells Fargo haben den Chiphersteller auf Market Perform abgestuft. Fiat Chrysler ist von der US-Umweltbehörde EPA wegen Abgasmanipulation verklagt worden. Die Aktie fiel um 4,1 Prozent. Apple zeigten sich 0,1 Prozent leichter, nachdem das Unternehmen einen Patentstreit mit der finnischen Nokia beigelegt hat. Der Kurs von Merck & Co stieg um 0,8 Prozent. Er profitierte damit von der positiven Entscheidung der US-Gesundheitsbehörde FDA zum Medikament Keytruda.

DEVISENMARKT

DEVISEN zuletzt +/- % 0.00 Uhr Di, 17.10 Uhr EUR/USD 1,1177 -0,1% 1,1185 1,1233 EUR/JPY 125,06 -0,0% 125,08 124,82 EUR/CHF 1,0912 -0,0% 1,0916 1,0912 GBP/EUR 1,1609 +0,0% 1,1590 1,1586 USD/JPY 111,88 +0,0% 111,83 111,14 GBP/USD 1,2975 +0,1% 1,2963 1,3014

Die Rating-Abstufung Chinas hat am Devisenmarkt nur für eine kurzzeitige Reaktion gesorgt. Der Yuan und der australische Dollar markierten kleinere Rücksetzer zum Dollar. Laut Hao Hong, Analyst bei Bocom International, spricht Moody's nur bereits bekannte Dinge an, so dass die Abstufung für China-Experten nicht überraschend komme. Der Euro notier knapp unter der Marke von 1,12 Dollar seitwärts.

ROHSTOFFE

ÖL

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 51,53 51,47 +0,1% 0,06 -9,2% Brent/ICE 54,30 54,15 +0,3% 0,15 -7,3%

