BERLIN (Dow Jones)--Die Stimmung der deutschen Verbraucher hat sich erneut verbessert und damit die Erwartungen übertroffen. Die Konsumforscher der GfK ermittelten für Juni einen Anstieg ihres Indikators zum Konsumklima auf 10,4 von 10,2 Punkten im Vormonat.

"Die deutschen Verbraucher bleiben auch im Mai dieses Jahres in Hochstimmung und damit eine verlässliche Stütze der Konjunktur in Deutschland", erklärten sie. Die von Dow Jones Newswires befragten Ökonomen hatten hingegen einen unveränderten Wert von 10,2 Zählern erwartet.

"Die Bundesbürger sehen die heimische Konjunktur auch im späten Frühjahr 2017 klar im Aufwind", konstatierte GfK-Experte Rolf Bürkl. Dies belege der Anstieg der Konjunkturaussichten im Mai auf ein neues Zwei-Jahres-Hoch. Davon könne auch die Einkommenserwartung mit einem weiteren Anstieg auf ohnehin sehr hohem Niveau profitieren.

Unsicherheit wirkt sich bisher nicht aus

Aus Sicht der Verbraucher laufe "der deutsche Konjunkturmotor zunehmend runder". So habe die Konjunkturerwartung im Mai mit einem Plus von 4,3 Zählern auf 34,8 Punkte zum dritten Mal in Folge zugelegt. Auch die Verunsicherung über den weiteren wirtschaftspolitischen Kurs in den USA und die bevorstehenden Brexit-Verhandlungen ändere bislang nichts daran, dass die deutschen Konsumenten die heimische Konjunktur auch in den kommenden Monaten auf Wachstumskurs sähen.

Neben dem Konjunkturindikator gewinne auch die Einkommenserwartung. Der Indikator stieg um einen Punkt auf 58,5 Zähler und damit den höchsten Wert seit Juni 2016. Nach der Analyse der Konsumforscher nährt vor allem "die nach wie vor exzellente Lage auf dem deutschen Arbeitsmarkt" diesen Optimismus.

Von den steigenden Konjunktur- und Einkommensaussichten könne die Anschaffungsneigung allerdings nicht profitieren. Der Indikator verlor 4,5 Zähler auf 55,7 Punkte und büßte damit die Gewinne aus dem Vormonat nach Angaben der GfK "nahezu komplett" ein. "Dennoch bleibt die Konsumlaune der Deutschen damit im historischen Vergleich betrachtet sehr ausgeprägt", betonte Bürkl.

