Original-Research: Medigene AG - von EQUITS GmbH Einstufung von EQUITS GmbH zu Medigene AG Unternehmen: Medigene AG ISIN: DE000A1X3W00 Anlass der Studie: Basis-Studie Empfehlung: Kaufen seit: 24.05.2017 Kursziel: 18,50 Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: - Analyst: Thomas J. Schiessle Medigene's Krebswirkstoff MDG1011 soll Kliniktests in H2/17e starten - EQUITS-Analyse zeigt deutliche Unterbewertung Unsere Analyse deutet auf eine spürbare Unterbewertung (< 50 % Discount zu gewichteten Peer-Pipelines) gegenüber den Vergleichsunternehmen hin. Vor dem Hintergrund des erwarteten Newsflows dürfte es sowohl bei den Peers als auch bei MDG1 im Laufe des Jahres zu nennenswerten Projektfortschritten/ Bewertungsanstiegen kommen. Wir empfehlen die Aktie zu kaufen. MDG1 plant Ende 2017 sein TCR-Führungsprojekt MDG1011 in die Klinik zu bringen - die Börsenbewertung sollte deshalb u.E. zweistellig wachsen. In der Krebs-Immuntherapie - einem 'Hotspot' der Krebstherapie-Forschung mit hohem Potential in großen Einsatzfeldern - steht ein Meilenstein für die Krebstherapie an. Im weiteren Verlauf des Jahres die erste Zulassung an. Novartis CTL019 soll bei der FDA eingereicht werden; auch Kite Pharma (KTE-C19) will sein Führungs-Programm noch 2017 einreichen, positiver Newsflow also. Im Zulassungsfall geht es jeweils um Umsatzpotentiale jenseits der US$ 1 Mrd. p.a. Auch 2017 erwarten wir ein operatives Defizit von ca. EUR 17,5 Mio. Wir erwarten weitere Entwicklungs-Deal à la BLUE und Ausbau der MDG1-Pipeline. Die jüngste Privatplatzierung hat die Kassenlage auf schätzungsweise EUR 62 Mio. verbessert - die Finanzierungsreichweite dürfte bis ins Jahr 2019 reichen. Zuvor, in Q3/16 lieferte MDG mit der Entwicklungspartnerschaft mit bluebird bio Inc. die präklinische Validierung ihrer TCR-Technologie ('Bio-US-$' 1 Mrd.) ab. Die inzwischen mehr als 90 Mitarbeiter entwickeln in Martinsried insgesamt drei proprietäre, hochinnovative, und komplementäre Therapieplattformen (DCs; TCRs; TABs) zur Behandlung von diversen Krebsarten und -stadien. Ziel ist es, beginnend im Bereich Blutkrebserkrankungen eigene Entwicklungsprogramme aufzubauen und ausgewählten Partnern weitere Entwicklungsoptionen in einer Vielzahl von Tumorindikationen zur Verfügung zu stellen. Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: http://www.more-ir.de/d/15223.pdf Die Analyse oder weiterführende Informationen zu dieser können Sie hier downloaden www.equits.de. Kontakt für Rückfragen Kontakt für Rückfragen: Thomas J. Schießle (Analyst und Geschäftsführer) EQUI.TS GmbH Am Schieferstein 1 60435 Frankfurt am Main Germany T: +49 (0) 69 95 45 43 60 F: +49 (0) 69 95 45 43 61 M: +49 (0)179 91 83 555

