Bad Marienberg - Während die Italiener sich weltweit darauf vorbereiten, ihr Team in ein paar Wochen beim Champions League Finale in Cardiff gegen Titelverteidiger Real Madrid zu bejubeln, feiert Juventus jetzt schon, auf Grund eines gigantischen Sieges. Seit Anfang der Saison lag der Preis für die Juventus-Aktie bei 0,30/0,31 EUR, aber die Erfolge in der Champions League und in anderen Turnieren haben dazu geführt, dass der Wert um das 3-fache anstieg und nun bei knapp 0,85 EUR liegt (am 2.5.17 lag die Aktie sogar bei 0,97 EUR).

Den vollständigen Artikel lesen ...