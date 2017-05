FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Aktien von Rocket Internet könnten ihren jüngsten Aufwärtstrend am Mittwoch nach der Bekanntgabe einer Kooperation der Beteiligung Global Fashion Group (GFG) fortsetzen. Die Papiere stiegen am Morgen auf der Handelsplattform Tradegate im Vergleich zum Xetra-Schluss um 2,48 Prozent auf 20,649 Euro. Seit dem Zwischentief im März bei 15,12 Euro haben sie auf Xetra jüngst bereits rund ein Drittel an Wert gewonnen.

Die GFG ging eine strategische Partnerschaft mit dem Einkaufszentren- und Einzelhandelsunternehmen Emaar Malls ein, wie bekanntgegeben wurde. Ein Händler wertete dies ebenso positiv wie Zahlen von GFG für das erste Quartal, da der operative Verlust (Ebita) deutlich gesunken sei.

In GFG sind internationale Online-Modeshops ähnlich dem deutschen Zalando gebündelt. Neben Rocket Internet ist die schwedische Beteiligungsgesellschaft Kinnevik ein Investor./mis/stb

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

ISIN DE000A12UKK6

AXC0048 2017-05-24/08:41