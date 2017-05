Original-Research: FinTech Group AG - von GBC AG Einstufung von GBC AG zu FinTech Group AG Unternehmen: FinTech Group AG ISIN: DE0005249601 Anlass der Studie: Researchstudie (Anno) Empfehlung: Kaufen Kursziel: 28,00 EUR Letzte Ratingänderung: - Analyst: Felix Gode, CFA * Die FinTech Group AG kann auf eine sehr erfolgreiche Geschäftsentwicklung im GJ 2016 zurückblicken, wobei sich die eingeleiteten Maßnahmen der vergangenen zwei Jahre zunehmend materialisierten und in steigenden Umsatzerlösen und Ergebnissen niederschlugen. So legten die Umsatzerlöse um 26,7% auf 95,02 Mio. EUR gegenüber 2015 signifikant zu. Ein wesentlicher Treiber war dabei eine deutlich steigende Kundenanzahl. Diese legte in 2016 um 20,1% auf 212.040 zu. Ein Großteil des Zuwachses erfolgte dabei bei flatex. Der Broker konnte auch in 2016 seine Expansion erfolgreich fortsetzen, wobei sowohl eine Ausweitung des Produktportfolios, als auch die regionale Erweiterung, dazu beitrugen. * Auch ergebnisseitig ist es der FinTech Group AG in 2016 gelungen, eine signifikante Erhöhung des EBITDA zu erreichen. So lag das EBITDA in 2016 mit 30,62 Mio. EUR um 55,1% über dem Vorjahresniveau. Vor allem das Segment Transaction Processing & White-Label-Banking (TP&WLB) trug maßgeblich zur guten Ergebnisentwicklung bei. Nachdem hier im Vorjahr ein Wert von 8,39 Mio. EUR erwirtschaftet wurde, lag dieses im Jahr 2016 bei 28,33 Mio. EUR. Hintergrund dieser sehr positiven Entwicklung ist neben der deutlichen Umsatzausweitung vor allem auch der Effekt, dass das Vorjahr noch durch deutliche Restrukturierungsaufwendungen belastet war. Bereinigt um die Einmaleffekte des Vorjahres betrug der Zuwachs beim EBITDA 13,8%. * Für das GJ 2017 erwarten wir eine weitere Ausweitung der Umsatzerlöse auf 108 Mio. EUR. Damit erwarten wir ein leichtes Übertreffen der vom Unternehmen ausgegebenen Guidance. Treiber des Erlöswachstums sollten dabei vor allem weiter steigende Kunden- und Transaktionszahlen sein, welche wiederum durch eine Ausweitung des Produktangebots adressiert werden sollen. Aber auch im B2B-Geschäft ist mit weiteren Steigerungen zu rechnen, nachdem bereits zum Jahresende 2016 zwei neue Kunden im Banking-Outsourcing-Bereich gewonnen werden konnten und weitere Kooperationen bevorstehen. Beim Zinsergebnis erwarten wir ebenso sehr positive Effekte, die aus der verstärkt aktiven Nutzung von Kundeneinlagen resultieren sollten. * Auf der Kostenseite wird sich in 2017, vor allem aber in 2018, die Verschlankung der Konzernstruktur von 5 auf 2 der wesentlichen Tochterunternehmen bemerkbar machen. Hierdurch sollen Sachkosten in siebenstelliger Höhe ein-gespart werden. Nicht zuletzt daher erwarten wir beim EBITDA unverändert ei-nen Wert von 35,00 Mio. EUR und liegen damit ebenfalls leicht über der vom Vor-stand ausgegebenen Guidance, welche eine Spanne von 32-34 Mio. EUR vorsieht. * Insgesamt waren die Zahlen für das GJ 2016 sehr zufriedenstellend und auch der Ausblick auf 2017 ist positiv. So sollten zahlreiche Maßnahmen und Entwicklungen zu weiteren Verbesserungen führen. Insofern bestäti-gen wir unsere positive Einschätzung zur Aktie der FinTech Group AG und haben im Rahmen unseres Residual-Einkommens-Modells einen fairen Wert je Aktie in Höhe von 28,00 EUR ermittelt. Gegenüber unserem bisherigen Kursziel von 27,00 EUR haben wir damit eine Anhebung vorgenommen. Das Rating lautet angesichts des hohen Kurspotenzials von über 50% unverändert KAUFEN. Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: http://www.more-ir.de/d/15225.pdf Kontakt für Rückfragen Jörg Grunwald Vorstand GBC AG Halderstraße 27 86150 Augsburg 0821 / 241133 0 research@gbc-ag.de ++++++++++++++++ Offenlegung möglicher Interessenskonflikte nach §34b Abs. 1 WpHG und FinAnV Beim oben analysierten Unternehmen ist folgender möglicher Interessenkonflikt gegeben: (5a,6a,11); Einen Katalog möglicher Interessenkonflikte finden Sie unter: http://www.gbc-ag.de/de/Offenlegung.htm +++++++++++++++

