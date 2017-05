In der am Dienstag um 22.24 Uhr gesendeten Meldung muss der betreffende Index durchgängig heißen: Stoxx Europe 600 (NICHT: Eurostoxx-600). Die Korrektur betrifft auch den am Mittwoch um 7.01 Uhr gesendeten "Over Night" und das um 7.45 Uhr gesendete "Morning Briefing - Deutschland/Europa". Betroffen von der Korrektur ist auch der um 6.20 Uhr gesendete "Überblick/Anstehende Indexänderungen".

Nachfolgend eine korrigierte Fassung:

INDEXÄNDERUNG/Convatec, Philips Ltg, Biomerieux u. Loomis in Stoxx Europe 600

FRANKFURT (Dow Jones)--Im Index Stoxx Europe 600 werden vier Werte ausgetauscht. Wie der Indexbetreiber der Deutschen Börse Stoxx am Dienstagabend mitteilte, werden Convatec, Philips Lighting, Biomerieux und Loomis B in den Index aufgenommen. Den Index verlassen müssen Ocado, Drax Grp, Mediaset und Fingerprint Cards.

Die Änderungen treten mit Handelsbeginn am 19. Juni in Kraft.

Die Indexänderungen im Einzelnen:

=== + STOXX EUROPE 600 - NEUAUFNAHME - Convatec (Großbritannien) - Philips Lighting (Niederlande) - Biomerieux (Frankreich) - Loomis B (Schweden) + STOXX EUROPE 600 - HERAUSNAHME - Ocado (Großbritannien) - Drax Grp (Großbritannien) - Mediaset (Italien) - Fingerprint Cards (Schweden) ===

