NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat Hella nach der zuletzt guten Kursentwicklung von "Overweight" auf "Equal-weight" abgestuft. Das Kursziel hob Analystin Victoria Greer in einer Studie vom Mittwoch aber von 35 auf 41 Euro an. Kurzfristig gebe es lohnendere Investments, schrieb die Expertin. Das höhere Kursziel begründete sie mit der von 2017 auf 2018 verlagerten Bewertungsbasis, der gestiegenen Branchenbewertung sowie einem Aufschlag für das attraktive Produktportfolio des Autozulieferers./mis/edh

ISIN DE000A13SX22

AXC0055 2017-05-24/09:20