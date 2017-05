Die Aktie von Hugo Boss zeigt sich am heutigen Handelstag mit einem deutlichen Abschlag (-3,2%) im Vergleich zum Vortageswert. Der Grund: Die Aktie ist heute im die Dividende (2,60 Euro) bereinigt, notiert also "ex-Dividende". Dabei beträgt der Einfluss der Hugo Boss-Aktie an der gesamten MDax-Punkteveränderung (-25,5 Zähler) im Moment -6,5 Punkte. Mit diesem Kursabschlag zählt...

