Das bullishe Lager hat einen Meilenstein markiert: E.ON (ISIN DE0007100000) ist am Dienstag ohne externe, neue Nachrichten, aber mit viel Schwung nach oben ausgebrochen. Die Aktie sauste über die bisherigen Zwischenhochs des Jahres und bezwang die mittelfristige Abwärtstrendlinie. Tadellos - was ist jetzt aus charttechnischer Sicht drin? Sehen wir uns den Chart an:

Der Kurs ist damit in die obere Hälfte der Handelsspanne aus der ersten Hälfte des Jahres 2016 gelaufen. Deren obere Begrenzungen in Form zahlreicher Wendemarken liegen zwischen 8,30 und 8,65 Euro. Eine ...

Den vollständigen Artikel lesen ...