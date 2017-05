Prüfung der Refinanzierungs-Optionen für Anleihe in Kürze abgeschlossen - die SANHA GmbH & Co. KG wird den testierten Konzernabschluss 2016 am 20. Juni 2017 veröffentlichen und bis zu diesem Zeitpunkt auch die Prüfung der verschiedenen Optionen zur Refinanzierung der Unternehmensanleihe 2013/18 abschließen. Das teilte das Essener Unternehmen heute mit. Die SANHA-Anleger dürfen sich aber zunächst noch auf die nächste Zinszahlung der Anleihe 2013/18 ...

