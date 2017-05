Pressemitteilung der Rickmers Holding AG:

Rickmers Holding AG ruft Anleihegläubiger auf, sich bis spätestens zum 29. Mai 2017 (24:00 Uhr) für die Gläubigerversammlung am 1. Juni 2017 anzumelden

Die Rickmers Holding AG fordert die Anleihegläubiger auf, an der am Donnerstag, den 1. Juni 2017, stattfindenden zweiten Gläubigerversammlung entweder persönlich teilzunehmen oder sich in dieser durch die von der Rickmers Holding AG benannten weisungsgebundenen Stimmrechtsvertreter oder einen Dritten vertreten zu lassen.

Die Gläubigerversammlung wird über die vorgeschlagene Ermächtigung des gemeinsamen Vertreters zur Umsetzung der geplanten Anleiherestrukturierung nur dann einen Beschluss fassen können, wenn die Anwesenden mindestens 25% der ausstehenden Schuldverschreibungen vertreten. Für die Teilnahme an der Gläubigerversammlung bzw. die Ausübung der Stimmrechte ist eine vorherige Anmeldung erforderlich.

Die Anmeldung muss dem von der Rickmers Holding AG beauftragten Dienstleister, der Link Market Services GmbH,

spätestens bis Montag, den 29. Mai 2017, 24:00 Uhr (MESZ),

entweder ...

