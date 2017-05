"Dieselgate" hat erstmals auch bei Daimler zu einer groß angelegten Razzia geführt. Die Stuttgarter Staatsanwaltschaft, die in der Affäre schon länger ermittelt, durchsuchte am Dienstag zusammen mit mehr als 230 Beamten insgesamt elf Objekte in Baden-Württemberg, Berlin, Niedersachsen und Sachsen. Dabei gehe es um "bekannte und unbekannte...

Den vollständigen Artikel lesen ...