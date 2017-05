IRW-PRESS: VR Resources Ltd.: VR Resources steckt weitere Claims ab, um das Kupfer-Gold-Konzessionsgebiet Bonita in Nevada zu erweitern

VR Resources steckt weitere Claims ab, um das Kupfer-Gold-Konzessionsgebiet Bonita in Nevada zu erweitern

24. Mai 2017, Vancouver, B.C.: VR Resources Ltd. (TSX.V: VRR, FWB: 5VR) (das Unternehmen oder VR) freut sich, bekannt zu geben, dass das Unternehmen zusätzliche Claims abgesteckt und damit das zu 100 Prozent unternehmenseigene Kupfer-Gold-Konzessionsgebiet Bonita im Nordwesten von Nevada (USA) vergrößert hat.

Das Unternehmen hat das Konzessionsgebiet Bonita um 32 % vergrößert, indem es 103 Claims abgesteckt hat, die das bestehende Konzessionsgebiet, das aus 326 Claims besteht, nach Süden und Osten erweitern (siehe Satellitenbild unter www.vrr.ca.). Das Konzessionsgebiet umfasst nun 429 Claims mit einer Grundfläche von 3.586 Hektar, was einem Gebiet von 5 x 6 Kilometern entspricht.

Die neuen Claims erstrecken sich über einen Bereich, den das Unternehmen auf Grundlage des geologischen, geochemischen und geophysikalischen Explorationsdatenmaterials für aussichtsreich hält. Das Unternehmen rechnet damit, im Rahmen des aktuellen geophysikalischen Messprogramms mittels induzierter Polarisation (IP) (siehe vorherige Pressemeldung vom 11. Mai 2017) mindestens eine IP-Testlinie über einem spezifischen Zielgebiet innerhalb der neuen Claims zu vermessen.

Das Konzessionsgebiet Bonita ist weitläufig und erstreckt sich über eine Reihe historischer Kupfer-, Gold- und Eisenerzvorkommen. Die Vorkommen sind zu einem einzelnen hydrothermalen System von regionaler Bedeutung zusammengefasst. Über das gesamte Konzessionsgebiet erstreckt sich eine große, kartierbare Alterierungszone, in der anhand von Probenahmen durch VR in einem 4 x 5 km großen Bereich Kupfersulfid- und Goldmineralisierungen ermittelt werden konnten (siehe Kupferanalyse ausgewählter Zufallsproben auf www.vrr.ca). VR hat innerhalb dieses hydrothermalen Systems, das sich bei Bonita zu erstrecken scheint, acht integrierte Zielzonen ermittelt, die ganz konkret auf verborgene Kupfervorkommen im Porphyrgestein hindeuten.

Das Unternehmen arbeitet an der Planung für ein erstes Bohrprogramm bei Bonita in diesem Sommer. Das Unternehmen freut sich darauf, über die Fortschritte im Zuge der weiteren Exploration zu berichten.

Über das Konzessionsgebiet Bonita

Das Konzessionsgebiet Bonita befindet sich im Humboldt County im Nordwesten des US-Bundesstaates Nevada, rund 200 km nordöstlich von Reno und 75 km nordwestlich der Stadt Winnemucca.

Das Konzessionsgebiet Bonita ist eine riesige Liegenschaft, die aus einem 3.568 Hektar (8.862 Acres) großen durchgehenden Grundstück mit 429 Claims besteht und sich über eine Fläche von rund 5 x 6 km erstreckt (siehe Satellitenbild unter www.vrr.ca).

Das Konzessionsgebiet wurde durch Abstecken erworben und befindet sich zu 100 % in Besitz von VR, ohne fremde Besitzanteile oder Gebührenbeteiligungen. Von der Regierung wurden keine Auflagen im Sinne von Explorationsaufwendungen erteilt. VR hat bei Bonita in den vergangenen 2 ½ Jahren kontinuierlich Explorationsprogramme umgesetzt (siehe Rubrik Work Programs Summary unter www.vrr.ca).

Das Konzessionsgebiet Bonita ist sowohl über Zufahrtsstraßen als auch Straßen innerhalb des Geländes gut erreichbar. Rund 20 km südlich verläuft zudem eine staatliche Bahnstrecke und eine staatliche Stromversorgungsleitung. Aus physiographischer Sicht ist Bonita in ein wüstenartiges Becken mit Gebirgszügen eingebettet und ein Betrieb ist fast das ganze Jahr über möglich. Die Vegetation ist spärlich und es befinden sich keine Städte oder Siedlungen im Umfeld des Konzessionsgebiets.

Die in dieser Pressemeldung enthaltenen Fachinformationen wurden gemäß den kanadischen Regulierungsbestimmungen der Vorschrift National Instrument 43-101 erstellt und im Auftrag des Unternehmens von Dr. Michael Gunning P.Geo., einem dem Unternehmen angehörenden qualifizierten Sachverständigen, geprüft.

Über VR Resources

VR Resources Ltd. (VR) ist ein neu an der Börse gelistetes Junior-Explorationsunternehmen (TSX.V: VRR; Frankfurt: 5VR). VR kann auf ein Führungsteam mit umfassender Erfahrung und nachweislichen Erfolgen in der Exploration und Entdeckung im Frühstadium verweisen. Das Unternehmen hat sich auf die Entdeckung und Abgrenzung großformatiger Lagerstätten im Westen der Vereinigten Staaten spezialisiert. VR ist das Ergebnis von vier Jahren aktiver Explorationsarbeit in Nevada, die von einem in Vancouver ansässigen privaten Explorationsunternehmen umgesetzt wurde. VR verfügt über ausreichende Mittel für eine zweijährige Explorationsstrategie, die sich bereits in Umsetzung befindet und eine Erstbohrung im Kerngebiet, dem Konzessionsgebiet Bonita, beinhaltet. VR hat sich die Rechte an den Explorationsgebieten zur Gänze gesichert und wird laufend nach neuen potenziellen Liegenschaften Ausschau halten, und diese entweder durch Abstecken oder durch Übernahmen in seinen Besitz bringen.

FÜR DAS BOARD OF DIRECTORS:

Michael Gunning

________________________ Michael Gunning, PhD, PGeo President & CEO

Allgemeine Informationen erhalten Sie über:

Webseite: www.vrr.ca E-Mail: info@vrr.ca Tel: 604-262-1104 Renmark Financial Communications Inc. Barry Mire, Account Manager bei VR: E-Mail:-bmire@renmarkfinancial.com

Tel.: -(416) 644-2020 oder (514) 939-3989 Webseite:-www.renmarkfinancial.com

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind typischerweise an Worten wie glauben, erwarten, rechnen mit, beabsichtigen, schätzen, postulieren und ähnlichen Ausdrücken, die sich auf zukünftige Ereignisse beziehen, zu erkennen. Zu den zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Meldung zählen unter anderem auch Bezugnahmen auf eine zweijährige Explorationsstrategie, die Durchführung der IP-Messung entlang der Testlinien, die Erstbohrungen im Kerngebiet und den Erwerb neuer Anlagewerte. Obwohl das Unternehmen annimmt, dass solche Aussagen auf vernünftigen Annahmen basieren, kann nicht garantiert werden, dass sich solche Aussagen als korrekt erweisen. Tatsächliche Ergebnisse und zukünftige Ereignisse können unter Umständen erheblich von jenen solcher Aussagen abweichen. Das Unternehmen weist die Anleger darauf hin, dass zukunftsgerichtete Aussagen des Unternehmens keine Garantie für zukünftige Leistungen darstellen und die tatsächlichen Ergebnisse möglicherweise erheblich von jenen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht wurden. Der Handel mit Wertpapieren des Unternehmens sollte als höchst spekulativ angesehen werden. Alle vom Unternehmen veröffentlichten Dokumente sind auf www.sedar.com verfügbar. Den Lesern wird dringend empfohlen, diese Unterlagen zu konsultieren.

Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung: für den Inhalt, für die Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com , www.sec.gov , www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

