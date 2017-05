Gestoppte bzw. gedrehte Serien: Gazprom +0,86% auf 3,867, davor 5 Tage im Minus (-8,74% Verlust von 4,2 auf 3,83), Sky -0,5% auf 1002, davor 4 Tage im Plus (1% Zuwachs von 997 auf 1007), Lukoil +0,03% auf 44,45, davor 4 Tage im Minus (-4,03% Verlust von 46,3 auf 44,44), Carl Zeiss Meditec +0,14% auf 43,9, davor 4 Tage im Minus (-3,23% Verlust von 45,3 auf 43,84), Valneva+1,86% auf 2,954, davor 4 Tage im Minus (-5,07% Verlust von 3,06 auf 2,9), Siemens +0,24% auf 126,85, davor 4 Tage im Minus (-3,4% Verlust von 131 auf 126,55), Lion E-Mobility -1,72% auf 8,246, davor 3 Tage im Plus (4,22% Zuwachs von 8,05 auf 8,39), Ballard Power Systems -2,14% auf 2,74, davor 3 Tage im Plus (7,28% Zuwachs von 2,61 auf 2,8), McDonalds -0,25% auf 147,82, davor 3 Tage im Plus (1,22% Zuwachs von 146,41...

