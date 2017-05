George Soros wettet gegen Trump. Sonderermittler ermitteln gegen Trump. Die Konjunktur entwickelt sich gegen Trump. Schwere Zeiten. Nicht so in Europa: Ifo, Konjunkturwachstum - alles eitel Sonnenschein. Was machen Anleger daraus, Jochen Stanzl, Robert Halver, Michael Blumenroth? Wird sich George Soros, die Investmentlegende, irren mit seiner Fast-800-Millionen-Dollar-Wette gegen Donald Trump? Überlebt Donald Trump das Polit-Chaos? Wann kommt das Investitionsprogramm? Ist Trump noch Taktgeber für die Märkte? Oder eine Lame Duck, solange der Sonderermittler ermittelt? Was passiert, wenn die EZB das Tapering verkündet? Welche Chancen bieten die Börsen? Gilt Sell in May noch? Im Börsenplatz Talk mit Antje Erhard unsere drei Experten wie immer Jochen Stanzl von CMC Markets, Michael Blumenroth von der Deutschen Bank und Robert Halver von der Baader Bank zu Lage und Aussichten....